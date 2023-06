Anticorrupción compara a los acusados del caso Faffe con "Juan Palomo" y no rebaja su petición de condena para ambos

La Fiscalía Anticorrupción no ha rebajado en un solo día de cárcel su petición de condena para los dos acusados por el uso supuestamente irregular de tarjetas de la Faffe, una fundación pública de la Junta de Andalucía para la formación y el empleo, y ha elevado a definitiva su solicitud de que Fernando Villén sea castigado con seis años de prisión y Ana Valls, con cuatro. Al exdirector y a la ex directora económico-financiera de la Faffe les atribuye la acusación pública un delito de malversación y otro de prevaricación. Así se ha manifestado el fiscal, Fernando Soto, durante la última sesión del juicio con jurado popular celebrado en la Audiencia de Sevilla, en la que ha expuesto su informe y ha comparado a los encausados, en especial a Villén, con "Juan Palomo".

"Para resolver esto sólo se necesita sentido común y atención a los hechos", ha dicho Soto a los miembros del jurado. Acto seguido se ha referido a los 32.556 euros que Villén se gastó en distintos prostíbulos de Andalucía. "Lo ha reconocido y está en los papeles. Que lo reconozca a estas alturas no significa nada, no tiene mérito. Aquí se ha mostrado compungido, pero arrepentido, no", ha lamentado. En este sentido, ha criticado que el acusado "no ha dicho con quién compartió esos 33.000 euros". "Se lo calló, eso no significa que haya colaborado mucho con nosotros", ha añadido.

En cuanto a la otra acusada, el fiscal ha sido tajante: "¿Ana Valls lo sabía? Yo creo que sí. No que Villén fuese a puticlubs, que está muy feo. Lo importante es que se sacó dinero de todos los andaluces", se ha respondido. "Villén no devolvió el dinero y Valls lo ayudó a camuflarlo", ha sentenciado.

El escrito definitivo de la Fiscalía se ha limitado finalmente a tres hechos. El primero, la "doble caja" en que los acusados ingresaron 1.948 euros que supuestamente se correspondían con gastos derivados de viajes de trabajo. "Esos viajes son falsos, ficticios. Para compensar que Villén había sacado 1.948 euros me invento un gasto y ya están cuadradas las cuentas", ha explicado Soto. "Como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Pero después no hay ninguna factura de ningún viaje, ni de Valls ni de nadie. ¿Ustedes se creen que estuvo en Almería? Yo no, porque no hay ninguna factura. ¿Ni un triste ticket de una comida, ni un triste taxi, ni una triste foto ni un selfie de la reunión? No hay nada porque no se han hecho los viajes", se ha explayado.

"Hay veces en que las explicaciones que se dan son peores que los delitos que se han cometido", dice el fiscal

El segundo hecho es la supuesta comida para los trabajadores en la Feria de Abril de 2008. "Hay veces en las que las explicaciones que se dan son peores que los delitos que se han cometido", ha empezado diciendo el fiscal. "¿Qué hacen gastando en la Feria el dinero destinado a los parados andaluces para levantar el ánimo a los trabajadores de la Faffe? Pero es que esa comida no existió, nadie fue a la Feria. ¿A que igual sólo fueron altos cargos, se gastaron 500 euros y lo engordaron hasta los 2.000 porque Villén se había gastado eso en el Don Angelo?", se ha preguntado el acusador, en alusión al prostíbulo donde más dinero se gastó el entonces director de la Faffe. "Se inventaron una caja para cuadrar ese gasto", ha concluido.

El tercer hecho es "la gran orgía, o algo parecido", en la madrugada del 22 al 23 de marzo de 2010 en el citado burdel. "Villén se levanta, se lo dice a Valls y esta le dice a otro empleado que anule la tarjeta" donde se cargaron esos gastos, según el fiscal. "Desde esa mañana, Valls sabía que Villén se había gastado 14.737 euros, no sé si en un puticlub, pero en algo ilegal, seguro, y no hizo nada. Se hizo el tonto, sabía que había hecho algo malo y miró para otro lado", ha denunciado Soto. Ese mismo día, según esta parte, también sacó 6.300 euros en un banco de Los Remedios. "Qué raro que el mismo día que manda al chófer al Don Angelo saque ese dinero. Ese dato es incuestionable y a día de hoy no sabemos qué hizo Ana Valls con ese dinero", ha resaltado.

"¿Qué es la Faffe, el banco privado de Villén y Valls?", ha proseguido el fiscal, que ha rematado su informe considerando que "no es casualidad que esto pasase en la Faffe" porque es algo que sucede "en entidades que no están sometidas a ningún tipo de control".