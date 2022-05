Ángel Rodríguez de la Borbolla: "Jamás me dijeron que el procedimiento era ilegal"

El ex alcalde de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla, aseguró que durante la solicitud de las ayudas para las empresas del corcho en la Sierra Norte se entrevistó y habló con el consejero, el viceconsejero y el director del IFA, quienes "jamás hicieron la más mínima indicación de que el procedimiento no fuera legal". Incluso recalcó que nunca tuvo dudas de la legaldiad "porque no se pueden tener dudas de algo que plantea el señor consejero y personas competentes".

Durante su declaración como acusado en el juicio sobre las ayudas concedidas a cinco empresas de corcho en la Sierra Norte de Sevilla que se está celebrando en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, insistió en que en ningún momento la Junta de Andalucía solicitó ningún documento para justificar el dinero recibido, "aunque estaba todo justificado".

Rodríguez de la Borbolla aseguró a preguntas de su letrado que las empresas del corcho fueron "su ruina" porque "ni uno solo de los socios cobró un céntimo de beneificios ni de dividendos, ni nada". El ex alcalde, que reconoció que las deudas con la Seguridad Social y Hacienda se pagaron con parte de la subvención, explicó que nunca tuvieron ningún problema con las entidades financieras cuando presentaron como aval la concesión de las ayudas para negociar los pagos.

A preguntas de la fiscal sobre los planes de viabilidad de la empresa, "inexistentes" según el el perito de la IGAE Ängel Turrión, el ex alcalde de Cazalla declaró que existen esos planes de viabilidad porque los hizo él "con sus conocimientos". En este punto, el tribunal interrogó al acusado por la existencia de copias de estos documentos y la razón por las que, de existir, no se habían aportado a la causa. Él aseguró que no las tenía y que, en todo caso, "estarán en las empresas".

Sobre el "procedimiento especial para las empresas en crisis" que le permitió acceder según la Fiscalía a más de ocho millones de euros de ayuda, Rodriguez de la Borbolla recordó que las empresas de corcho eran relevantes en la zona, "sobre todo teniendo en cuenta que mientras que estuvo en marcha, se paró la despoblación en la Sierra Norte". En total, afirmó que entre Cortansa y Corchos de Cazalla abría unos 187 empleados.

Respecto a las relaciones de Rodríguez de la Borbolla con José Antonio Viera, Antonio Fernández y Javier Guerrero, reconoció que se llevaba mal con el entonces consejero de Empleo, y que al viceconsejero lo conoció en uno de los actos a los que acudía por su cargo institucional. En cuanto a Guerrero, explicó que lo conocía pero que después de que éste fuera director de la oficina de Empleo de Constantina no tuvo más relación con él. Sin embargo, un testigo declaró que casó al ex director general de Trabajo.

Durante su declaración, Bobolla aseguró que no conoció el contenido de los convenios entre la Dirección General de Trabajo y el IFA que permitieron estas ayudas.

Por otro lado, el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín, explicó a la fiscal que en el momento de la concesión de las ayudas era contable en Cortansa (Corchos y tapones de Andalucía) por lo que "solo llevaba la resolución de estas subvenciones". Insistió además que "jamás realizó ninguna tramitación para los ocho millones de euros de ayuda"

En febrero de 2004 creó junto a otro acusado, Rogelio Becerra, la empresa Enworld, dedicada a la distribución de vino "que nunca tuvo actividad" y que se transformó en una sociedad unipersonal que pasó a ser propiedad de Ángel Rodríguez de la Borbolla.

Los cinco procesados en esta causa, que declararon al final de las sesiones del juicio, son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), vinculado al grupo de empresas del corcho en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas