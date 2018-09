Albert Rivera y Casado abren la campaña andaluza

Fin de semana de anticipo electoral. Los líderes nacionales del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, están hoy en Andalucía, pero el último proseguirá hasta mañana sábado, cuando ha convocado un encuentro de simpatizantes en Sevilla. Es el pistoletazo de salida a unas elecciones, andaluzas, que aún no han sido convocadas, pero que todos dan por hecho que será cuestión de días. Alejado ya del PSOE de Susana Díaz, Rivera acusó a la presidenta de la Junta de no haber querido “regenerar” la Junta y temer que la sentencia de los ERE coincida con la campaña electoral.La campaña es un rosario de mantras. No habrá sentencia del caso de los ERE hasta pasado el mes de mayo de 2019, por lo que no coincidiría con las elecciones, aunque éstas se celebrasen en marzo, que es cuando tocan. Pero Rivera pondrá el foco de la campaña en el PSOE andaluz y sus 37 años de gobiernos ininterrumpidos. Preguntado por si Cs se aliaría con el PP en el Gobierno andaluz si le diesen los números, respondió: “Los andaluces decidirán si quieren que el cambio en esta tierra sea tranquilo, de centro, liberal, moderado y con capacidad de acuerdo, que es lo que representa Ciudadanos, o si quieren que ganen los que han perdido ocho o nueve veces en las urnas, el PP, que no ha hecho nada para cambiar las cosas en estos años”.Ciudadanos celebra una convención en Sevilla este fin de semana. El candidato a la Junta, Juan Marín, también ha criticado a los dos partidos, PP y PSOE, a los que ha definido como “rancios”, y ha marcado distancias con su anterior aliada, Susana Díaz, invitándola a decir si pactará con Podemos e Izquierda Unida en el próximo Gobierno. Marín, que se ha mostrado "orgulloso" de que Albert Rivera, y la portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, participen en esta convención, ha lamentado que, en Andalucía, "algunos estén preocupados solamente por ser presidente de la Junta y otros por ver cómo aguantan en el sillón o en su chiringuito".