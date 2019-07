Adelante lidera el grupo izquierdista en el Senado sin alusión a Podemos

La senadora andaluza Esperanza Gómez será la portavoz del nuevo parlamentario Grupo Izquierda Confederal, que junto a Adelante Andalucía –formación a la que se adscribe la antigua diputada del Parlamento andaluz– conforman Mès per Mallorca, Compromís, Más Madrid y Catalunya en Comú Podem.

Esta nueva formación se ha configurado gracias a que el PSOE ha prestado a una de sus senadoras para su conformación. La novedad es que la alusión a Podemos desaparece de la denominación del grupo. Lo cierto es que sólo Esperanza Gómez es miembro de la formación morada, si bien cuatro de los cinco partidos que forman el grupo están o han estado en las confluencias.

El grupo Izquierda Confederal nace en el Senado en un momento en que Unidas Podemos no tiene escaños en la Cámara Alta. Los resultados electorales del 28 de abril no permitieron al partido de Pablo Iglesias lograr representantes por las dificultades que el sistema electoral pone a los partidos no mayoritarios.

Además, tampoco hay senadores por designación autonómica, más allá de Gómez, que representa a la confluencia autonómica. La representante de En Comú Podem, Sara Vilà, pertenece a la órbita de IU en Cataluña, mientras que el senador regional por Más Madrid, Eduardo Rubiño, es uno de los hombres de confianza de Íñigo Errejón en su nueva plataforma.

Esperanza Gómez fue, en su momento, una de las representantes de la corriente más cercana a Íñigo Errejón cuando todavía estaba en Podemos. De hecho, plantó cara a Teresa Rodríguez en las primarias moradas de 2016. En aquel proceso, tanto Gómez como la actual coordinadora apostaban por una mayor independencia de Podemos Andalucía de la dirección estatal.

Una voz para Adelante Andalucía en el Senado

Adelante Andalucía, confluencia política que reúne a Podemos Andalucía, Izquierda Unida, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, ha hecho oficial este jueves la creación de este grupo en la Cámara Alta que aglutina en total a cinco senadores de designación autonómica procedentes de Andalucía, Cataluña, Valencia, Islas Baleares y Madrid.

La propia formación política andaluza de izquierda ha trasladado en una nota que la nueva confluencia en el Senado está formada por “fuerzas de perfil ideológico progresista que comparten la defensa de la autonomía política de sus territorios” y cuya objetivo es “convertir la Cámara Alta en un auténtico órgano de representación territorial”.

Este conglomerado parlamentario refuerza la intención de la formación andaluza de Podemos de tener voz propia en las Cortes, que ha sido una de las históricas reclamaciones de la dirección andaluza a la dirección federal. De esta forma se consigue un objetivo anhelado por Teresa Rodríguez, si bien es en el Senado y no en el Congreso donde se hará realidad.

Como ha explicado la misma senadora de Adelante Andalucía, Esperanza Gómez, el Grupo Confederal permitirá a la confluencia contar con voz propia “para defender cuestiones como la reforma del modelo de financiación autonómica, haciéndolo desde el entendimiento y el diálogo con otros territorios igualmente preocupados por un modelo desfasado”, ha dicho en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

“El Gobierno central adeuda más de 15.000 millones a Andalucía”,ha dicho Gómez, quien ha aludido a la infrafinanciación de los servicios públicos y el déficit acumulado de inversiones.