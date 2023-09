Adelante Andalucía llama "gentuza" a invitados en el Parlamento

El Pleno de Parlamento ha asistido este miércoles a un encontronazo entre el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, y el diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García. El desencuentro se ha desencadenado en el el debate conjunto para la aprobación definitiva de los proyectos de reconocimiento de la Universidad privada CEU Fernando III y Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea.

En la tribuna de invitados han estado presentes durante el debate representantes de ambos proyectos, y el diputado de Adelante Andalucía se ha dirigido despectivamente hacia ellos, concretamente a los representantes de la Utamed: "Forman parte de un fondo de inversión que se dedica a desahuciar gente. Son gentuza. Así de claro".

En este punto, Jesús Aguirre ha interrumpido la alocución del diputado de Adelante Andalucía y le ha pedido que retirar "el insulto". "No puede ofender al público. Son invitados de esta casa", ha argumentado el presidente del Parlamento, que no ha conseguido que García retirara sus palabras. "Los fondos de inversión desahucian gente, son gentuza. No retiro nada", ha insistido el parlamentario de Adelante Andalucía.

✅ Hoy el gobierno del PP aprueba la creación de dos universidades privadas.¿A quiénes pertenecen estos chiringuitos? 💸🔍 Sigamos la pista del dinero... pic.twitter.com/UGBWz3Dqlw — Adelante Andalucía (@AdelanteAND) September 27, 2023

"Está usted ofendiendo por ofender en la casa de la palabra, la casa de todos los andaluces", ha argumentado Aguirre, quien ha permitido que el debate continuara sin más insultos.