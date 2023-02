La A-92 ferroviaria: así quedarían los tiempos de viaje en tren por Andalucía

Todo queda muy bonito sobre el papel. Normalmente tarda en hacerse y en ocasiones se queda escondido en un cajón para que nunca se haga realidad. La A-92 ferroviaria, la forma coloquial por la que se conoce al Eje Ferroviario Transversal de Andalucía (EFTA), es uno de esos proyectos nacidos de la grandilocuencia pero también desde la lógica, a veces casi utópica, de invertir grandes cantidades de dinero en infraestructuras para mejorar las comunicaciones. Y Andalucía, históricamente, y más las provincias orientales, cuentan con un déficit de comunicaciones recalcitrante que nunca parece acabarse. Como dijo este pasado viernes el presidente de los empresarios granadinos, Gerardo Cuerva, "parece que siempre estamos subiendo el mismo escalón". Por eso, la sola idea de conectar por tren de Alta Velocidad Almería y Huelva en poco más de tres horas suena a locura pero no lo es si la Junta y el Gobierno son capaces de ponerse de acuerdo para, de entrada, construir el EFTA y poner a Andalucía, de golpe, como una de las regiones mejor conectadas del país.

Almería y Huelva son las dos capitales de provincia más alejadas entre sí de Andalucía. El trayecto en coche, sin contar con las paradas de rigor por descanso que se deberían de hacer cada dos horas de viaje, implica echar en carretera cuatro horas y 47 minutos. Entre medias de ese recorrido de 511 kilómetros se engloban el resto de capitales andaluzas. Pues con el Eje Ferroviario Transversal de Andalucía y los proyectos previstos de mejora de las líneas y de construcción de nuevas plataformas para Alta Velocidad que hay sobre la mesa, tanto de la Junta como del Gobierno, unir por tren los polos opuestos de la comunidad oscilaría entre las tres horas y 16 minutos, en el mejor tiempo, y tres horas y 25, en el peor. Por debajo de ese tiempo, Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Jaén queda en un limbo infraestructural más grave: no tiene proyectos de alto calado para unirla con el resto de Andalucía.

Primero, el EFTA

¿Qué haría falta para que toda Andalucía estuviera unida por tren en menos de tres horas? Primero, el proyecto estrella lanzado por el Gobierno socialista de Manuel Chaves en 2004, paralizado posteriormente al quedarse sin financiación como consecuencia de la crisis financiera de 2008, y rescatado del olvido recientemente por el presidente de la Junta, Juanma Moreno: el EFTA o A-92 ferroviaria. Se trata de una infraestructura ferroviaria de altas prestaciones de 503 kilómetros que pretendía unir por alta velocidad, en un primer momento, Sevilla con Granada, Almería y Huelva atravesando toda la comunidad por Antequera, donde quedaría el nudo ferroviario de la línea de Alta Velocidad Málaga-Córdoba-Madrid. Por entonces, tanto el Gobierno de la Nación como el autonómico estaban gobernados por el PSOE, por lo que se acordó que el primer tramo entre Sevilla y Bobadilla fuera construido por la Junta, y que el siguiente que llega a Granada lo construyera el Estado, como así se hizo finalmente para la llegada del AVE a la capital granadina.

Pero llegaron los problemas. En el tramo dependiente de la Junta de Andalucía se desarrollaron las obras en la plataforma, pero no en el resto de elementos con vía y señalizaciones, entre Bobadilla y Marchena, quedando por desarrollarse los tramos entre esta población sevillana y la capital de la provincia y su aeropuerto. Las obras se paralizaron en el año 2012, hace once años. Es decir, hay una plataforma ferroviaria construida por 77 kilómetros entre Bobadilla y Marchena pero donde solo hay vía instalada entre Osuna y Pedrera de 9,4 kilómetros y además de ancho ibérico (no adaptado para Alta Velocidad), por la que circulan trenes convencionales como alternativa tras la ruptura del puente de Aguadulce por las riadas de 2018. La Junta trató por entonces que el Estado asumiera el coste de lo que quedaba de la infraestructuras sin acuerdo. En total, la Junta gastó 288 millones de euros entre los años 2004 y 2012 en una plataforma sin vía salvo entre el tramo Osuna-Pedrera.

Variante de Loja, Corredor, AVE a Huelva

Terminar de construir el EFTA es el primer paso. Moreno lo justificó hace una semana como la mejor forma de unir Málaga y Sevilla en menos de una hora (55 minutos), un ahorro exacto de tiempo de 60 minutos. Sin embargo, como todo el sistema funciona en una red mallada, la A-92 ferroviaria suma el ahorro de tiempo y kilómetros con el resto de obras pendientes a desarrollar en Andalucía, algunas más avanzadas que otras en sus proyectos o ejecución. Estas son la Variante de Loja en Granada, las obras de adaptación al Corredor Mediterráneo de la línea Granada-Moreda-Almería, y la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva. En un segundo escalafón figura la mejora de la línea Algeciras-Bobadilla, que evidentemente mejorará tiempos pero no ofrecerá condiciones para Alta Velocidad ferroviaria.

El proyecto más avanzado, a pesar de todo, es la Variante de Loja. Una faraónica obra ferroviaria que atraviesa la Sierra Gorda lojeña y que implicará, aparte de una nueva estación, construir tres túneles y cuatro grandes puentes que suponen una cuarta parte de los 17,7 kilómetros de la obra. Con esta infraestructura, que irá en doble vía, el tiempo de ahorro en la actualidad es de veinte minutos y se encuentra en fase de adaptación y redacción de los proyectos de los dos primeros tramos, mientras se termina la obras del viaducto de Riofrío.

También en Granada se presentó el pasado verano el estudio funcional del Corredor Mediterráneo en el tramo con Almería, y que bordea Sierra Nevada. Estas obras dejarán el tiempo de viaje entre las dos ciudades en hora y media frente a las casi tres actuales por la misma vía, y que será una adaptación del actual trazado, incluyendo variantes de recorrido, para acoger velocidades de 250 kilómetros por hora. Sin embargo, esa obra no está previsto que comience hasta la llegada del AVE a Almería por Murcia, que recientemente la secretaria de Estado de infraestructuras mantuvo para 2026. Se trata del proyecto más atrasado.

La tercera obra que dota sentido al gran eje ferroviario de Alta Velocidad en Andalucía es el AVE a Huelva, un proyecto que avanzaba a buena velocidad pero que la pandemia frenó. La Declaración de Impacto Ambiental se perdió en su tramitación aunque en una reciente visita de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a la provincia onubense dijo que el siguiente paso era someter a información pública el estudio informativo con el que se conocerá, de una vez por todas, el trazado entre Huelva y la estación terminal de Huelva. De hacerse, los tiempos oscilarían entre los 31 y 40 minutos desde Santa Justa. Las fechas son la gran incógnita de esta infraestructura.

Tiempos de viaje

Así puestos sobre la mesa los ingredientes y una vez todo construido, que todo indica que debe estarlo antes de la frontera del año 2030 (la que se da para el Corredor Granada-Almería), prácticamente toda Andalucía quedaría conectada en un tiempo inferior a las 3 horas y 25 minutos en el peor de los horarios para el tren Almería-Huelva. Estos tiempos salen de la suma de los previstos entre Almería y Granada (1:30 horas), Granada y Sevilla (1:15 horas a través de la A-92 ferroviaria), y Sevilla-Huelva (40 minutos). De por medio quedan el resto de trayectos en tiempos mucho mejores.

Por ejemplo, usando el Eje Ferroviario Transversal de Andalucía, Málaga y Sevilla quedarían conectadas en 55 minutos, como anunció Juanma Moreno y figura en el proyecto original, pero una ampliación del recorrido hasta Huelva dejaría esa unión en poco más de hora y media (1:35 horas). También con la A-92 ferroviaria el viaje Almería-Sevilla sería de dos horas y 45 minutos frente a las cerca de cinco horas y media actuales con enlaces de Media Distancia.

Otras conexiones ferroviarias que se verían beneficiadas por los proyectos ferroviarios en Andalucía sin pasar por el EFTA es situar a Málaga y Granada a 55 minutos (con la Variante de Loja) y, por ende, de Almería en una hora y media más de tiempo (2:25 horas). En este caso, el tiempo en coche sí sería más competitivo, aunque no mucho más (2:10 horas). Almería y Córdoba se relacionarían 2:35 horas, siendo la unión a mitad de camino entre Córdoba y Granada de 1:05 horas. Con el AVE a Huelva, la relación con Córdoba sería de 1:16 horas.

Cádiz y Jaén

Son las dos provincias que menos ventajas obtendrían de la A-92 ferroviaria aunque habría reducción de tiempos de viaje, ya que todas las relaciones requerirían de un paso obligatorio por Sevilla. La línea de Cádiz tiene aún que ser adaptada a la Alta Velocidad con ancho internacional, algo para lo que no hay fecha, pero que reduciría en tiempo de viaje a 1:18 horas, lo que uniendo frecuencias desde Málaga, Granada o Almería arrojarían tiempos totales de viaje de 2:23, 2:33 y 4:06 horas, tiempos que aun así serían mejores que en coche y similar para Almería, respectivamente.

La gran aislada es Jaén. Tan solo existe un proyecto de Alta Velocidad paralizado que une la capital del Santo Reino a Madrid, aunque a principios de este siglo de habló de forma oficial por parte de la Junta de implantar una línea férrea con Granada e incluso Motril que transcurriría por la actual Vía Verde del Aceite pasando por la Sierra Sur, aunque también se llegó a hablar de un rodeo por la actual línea de Moreda que se quedó en una declaración de intenciones.