La historia del ataque yihadista frustrado de El Khazzani inspiró a Clint Eastwood

Si el marroquí Ayoub El Khazzani, condenado este jueves en apelación a cadena perpetua en Francia, no culminó su ataque terrorista en un tren de alta velocidad de Ámsterdam a París en agosto de 2015 fue gracias a la valiente intervención de varios pasajeros. El Khazzani, que había vivido junto a su familia durante un año y medio en Algeciras, fue reducido gracias a tres amigos estadounidenses y un británico cuya historia fue llevada al cine en 2018 por Clint Eastwood.

15:17 Tren a París, escrita por Dorothy Blyskal, está basada en los hechos acontecidos en el atentado del tren Thalys de 2015, según la autobiografía The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Soldiers, de Jeffrey E. Stern, Spencer Stone, Anthony Sadler y Alek Skarlatos. La película está protagonizada por los autores reales de la acción (Stone, Sadler y Skarlatos), y narra la vida de éstos desde su infancia hasta llegar al ataque.

Spencer Stone, miembro de la Fuerza Aérea estadounidense, y Alek Skarlatos, integrante de la guardia nacional, estaban de vacaciones en Europa. Tras dar la voz de alarma el francés nacido en Estados Unidos Mark Moogalian, Anthony Sadler, un estudiante que viajaba con los otros dos estadounidenses y el británico Chris Norman ayudaron a Stone y a Skarlatos a atar al atacante y mantenerlo reducido hasta que fue entregado a la policía. El marroquí llevaba una bolsa con un fusil de asalto Kalashnikov, una pistola y un arma blanca con los que, según la acusación, pretendía cometer una matanza entre los viajeros.