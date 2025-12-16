La playa de Getares, en Algeciras, ha amanecido este martes cubierta de algas de la especie invasora Rugulopteryx Okamurae, un alga que reaparece habitualmente con cada temporal en el Estrecho y que se ha instalado definitivamente en las costas del Campo de Gibraltar extendiéndose de forma constante.

Estos arribazones de algas cubren completamente zonas del litoral, en este caso creando un manto verdoso en toda la playa de Getares, lo que obliga a actuar con rapidez a los equipos de limpieza municipales para evitar los olores y la suciedad que provienen de estas montoneras que escupe el mar.

La Rugulopteryx Okamurae se ha convertido en un problema para los municipios costeros de toda la provincia, un problema no solo de salubridad, también económico, mientras las autoridades competentes tratan de buscar una solución a este especie marina invasora. La Junta de Andalucía tiene en marcha un proyecto hacia el uso comercial de esta alga como materia prima. El Plan de gestión frente al alga aprobado el pasado verano por la administración autonómica aborda esta posibilidad condicionada a que la biomasa sea sometida a un tratamiento de inactivación de los talos -el cuerpo completo de un alga- para evitar nuevos episodios de dispersión. Para ello establece de manera exhaustiva el proceso que se debe seguir para inertizar las algas antes de su aprovechamiento como base para el compostaje o la producción de fertilizantes.