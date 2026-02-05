El temporal provocado por la borrasca Leonardo ha reabierto el socavón junto a la rotonda del Varadero, en Algeciras, una zona de abundante tráfico que está señalizada aunque representa un peligro añadido para el tráfico en el acceso sur de la ciudad, ya de por sí condicionado por las obras.

En enero del pasado año se produjo el hundimiento parcial del forjado que cubre el encauzamiento del arroyo del Saladillo. El Ayuntamiento comprobó que el hundimiento había afectado únicamente a la parte peatonal, no obstante, como medida preventiva, procedió a señalizar el área afectada con barreras tipo New Jersey para evitar riesgos. Unos meses después, en abril, el Consistorio comenzó la instalación de las nuevas placas de hormigón en el encauzamiento del río de la Miel y en el arroyo Saladillo, en la calle Velázquez, junto al Puente de Caracol, en la barriada de La Piñera, y en mayo anunció que las planchas habían sido repuestas también en la zona del Varadero.

El agua del arroyo del Saladillo discurre con fuerza este jueves en el segundo día de gran temporal por la borrasca Leonardo, unas inclemencias meteorológicas que tienen en jaque a todo el Campo de Gibraltar, en especial a los municipios del interior de la comarca.