Así ha amanecido El Rinconcillo de Algeciras con la alerta roja por la borrasca Leonardo
La barriada de El Rinconcillo de Algeciras, una de las que se encuentra en zonas inundables de la ciudad, ha amanecido con una calma tensa este miércoles a la espera de los peores efectos de la borrasca Leonardo en plena alerta roja por el temporal.
Tras una noche muy ventosa y con lluvias constantes, las principales carreteras de la barriada se mantienen abiertas aunque con tramos muy encharcados, especialmente en la Carretera de la Mediana. El Ayuntamiento y los equipos de emergencia mantiene una vigilancia especial en las zonas cercanas a la playa y al río Palmones, con riesgo de desalojos como ya ha ocurrido en otras partes de la ciudad.