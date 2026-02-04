La barriada de El Rinconcillo de Algeciras, una de las que se encuentra en zonas inundables de la ciudad, ha amanecido con una calma tensa este miércoles a la espera de los peores efectos de la borrasca Leonardo en plena alerta roja por el temporal.

Tras una noche muy ventosa y con lluvias constantes, las principales carreteras de la barriada se mantienen abiertas aunque con tramos muy encharcados, especialmente en la Carretera de la Mediana. El Ayuntamiento y los equipos de emergencia mantiene una vigilancia especial en las zonas cercanas a la playa y al río Palmones, con riesgo de desalojos como ya ha ocurrido en otras partes de la ciudad.