Pocos coches por las carreteras y casi ningún alma por las calles de la ciudad. Algeciras y sus ciudadanos se está resguardando en casa este miércoles durante las peores horas de la alerta roja por la borrasca Leonardo. Sin clases para los escolares y con la posibilidad de teletrabajar para la gran mayoría de los trabajadores, la ciudad se mantiene en vilo ante el riesgo de inundaciones y las consecuencias de una temporal de viento y lluvia que ha provocado algunas incidencias. Las autoridades y cuerpos especializados siguen en extrema vigilancia ante la evolución de una jornada centrada, sobre todo, en las zonas cercanas a los ríos y las inundables.