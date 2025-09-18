Las ratas de gran tamaño van camino de convertirse en habituales en el centro de Algeciras. De nuevo, la presencia de un roedor ha provocado este jueves por la mañana molestias a los viandantes de la zona centro, en este caso en la calle Ancha.

En pleno epicentro de la ciudad, donde se ubican los principales comercios, una sede municipal y la Subdelegación del Gobierno de la Junta, la rata se ha dejado ver entre la sorpresa y el desagrado de los clientes de la terraza de un bar y de varias tiendas.

El roedor se desplazaba junto a la base de las viviendas y entre los escaparates hasta que se ha introducido en una casa cerrada.

Días atrás, otros roedores fueron vistos en Coronel Ceballos, en cuyo entorno se encuentran varios solares y viviendas abandonadas pendientes de demolición.