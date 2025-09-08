Una rata se instala en el centro de Algeciras en horario de oficina

A mediodía, cuando Algeciras bulle de prisas y recados, apareció ella: una rata regordeta, instalada en mitad de la acera de la calle Coronel Ceballos, como si fuera la auténtica dueña del lugar. Ni el trajín de los peatones —que optaban por esquivarla entre el asco y el miedo— alteró su compostura. Tranquila, se frotaba las patitas y se relamía, ajena al revuelo.

No es casualidad. A escasos metros del Ayuntamiento, esta vía y sus alrededores acumulan casas abandonadas, solares en ruina y maleza que bien podrían ser el paraíso de cualquier roedor urbanita. Algeciras y sus circunstancias.