La Hermandad Sacramental de la Columna vive hoy un día de especial fervor con la salida procesional de su Titular, Nuestra Señora del Rosario de Europa, enmarcada en la tradicional festividad del primer viernes de octubre.

La procesión dará comienzo a las 19:30 desde la Capilla de Nuestra Señora de Europa y tiene prevista su recogida a las 22:00. El itinerario recorrerá algunas de las calles más emblemáticas del centro de la ciudad: Murillo, Plaza Alta, Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Palma, Alfonso XI, San Antonio, Sevilla, Buen Aire, José Román, Ruiz Tagle, Capilla de San Isidro, Gloria, Montereros, Juan Morrison, Ventura Morón y de nuevo la Plaza Alta y Murillo, hasta regresar al templo.