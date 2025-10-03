Nuestra Señora de Europa estrena techo de palio y luce crespón negro por Amaro Camacho en la procesión de gloria de este viernes

La Hermandad Sacramental de la Columna vive hoy un día de especial fervor con la salida procesional de su Titular, Nuestra Señora del Rosario de Europa, enmarcada en la tradicional festividad del primer viernes de octubre.

La procesión dará comienzo a las 19:30 desde la Capilla de Nuestra Señora de Europa y tiene prevista su recogida a las 22:00. El itinerario recorrerá algunas de las calles más emblemáticas del centro de la ciudad: Murillo, Plaza Alta, Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Palma, Alfonso XI, San Antonio, Sevilla, Buen Aire, José Román, Ruiz Tagle, Capilla de San Isidro, Gloria, Montereros, Juan Morrison, Ventura Morón y de nuevo la Plaza Alta y Murillo, hasta regresar al templo.

El cartel anunciador de la procesión de gloria. / E.S.

El acompañamiento musical estará a cargo de la A.C. Banda de Música Maestro Infantes, de Los Barrios. El paso procesional portará un crespón negro en señal de luto por el reciente fallecimiento del vicehermano mayor de la corporación, Amaro Camacho Tréllez, junto con su medalla como muestra de afecto y recuerdo eterno.

El exorno floral de este año incluye papavel, rosas, lentisco pintado en cobre, rosas ramificadas, astrantia, roble blanco e hypericum, dispuesto por la floristería Estrechoflor. Destaca, además, la presentación del nuevo techo de palio de la Virgen, confeccionado en los talleres de la propia hermandad bajo la dirección de Ignacio Montoro. El diseño, de carácter clásico y elegante, incorpora motivos florales, volutas, una greca en zigzag sobre tejido brocado y una orla central que enmarca la representación de una primitiva Virgen de Europa acompañada por ángeles.

Entre los momentos señalados de la jornada se encuentra la tradicional petalá que se ofrecerá a la Virgen en torno a las 21:30, a su paso por la calle Montereros.

La Hermandad invita a los fieles y devotos a participar en este acto de fe y devoción mariana, bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario de Europa, que volverá a ser punto de encuentro espiritual y patrimonial para Algeciras.

A finales de septiembre se presentó el cartel anunciador de la procesión de gloria. La obra, titulada Nuestra Señora del Rosario de Europa, es creación del artista linense Jaime de Luna Garnica, graduado en Comunicación y con amplia trayectoria en cartelería cofrade, taurina y de moda flamenca. El cartel muestra a la Virgen bajo un cielo estrellado que evoca la bandera europea, con azucenas y rosas blancas a sus pies, junto a la Capilla de Europa y la fuente de la Plaza Alta.