La playa de El Rinconcillo, en Algeciras, está resistiendo los embates del temporal de la borrasca Leonardo. El litoral sufre los efectos de las lluvias y el fuerte viento de estos días, aunque este jueves a primera hora presentaba un estado más entero de lo que se pudiera esperar tras las peores horas de la alerta roja decretada el pasado miércoles en todo el Estrecho y el Campo de Gibraltar.

Más allá de la suciedad y la cantidad de ramas y árboles mezclados con la arena, la principal preocupación se mantiene con los vecinos que viven prácticamente a orillas de la playa. Las autoridades siguen con vigilancia especial las zonas de El Rinconcillo más afectadas por posibles inundaciones, en los puntos cercanos al mar y al río Palmones.

En cuanto al interior del barrio, las calles no paran de desaguar la lluvia y la Carretera de la Mediana es la principal vía con más charcos y bolsas de agua. Se reclama precaución ya que estas acumulaciones pueden tapar baches traicioneros.