El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha comparecido esta mañana para informar sobre la compleja situación que atraviesa la ciudad debido al intenso temporal de viento y lluvia que ha situado al municipio en alerta roja por precipitaciones.

La madrugada de este miércoles ha dejado imágenes inusuales en el pabellón polideportivo municipal Ciudad de Algeciras – Doctor Juan Carlos Mateo, donde 38 personas han tenido que pasar la noche tras ser desalojadas de sus viviendas. Personal del Ayuntamiento, junto a voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja Española, han trabajado sin descanso para atender a los afectados y garantizar su bienestar.

La situación más preocupante se registra en la zona de Las Herrizas, donde el desbordamiento del río Pícaro ha obligado a las autoridades a decretar el confinamiento de los vecinos a primera hora de esta mañana. El puente de acceso a la zona ha quedado cortado como medida de seguridad, mientras personal de los servicios de emergencia y técnicos municipales de Urbanismo se encuentran en el lugar evaluando los daños y la evolución del temporal.

Los desalojos comenzaron este martes por la tarde y se han intensificado durante la noche, ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas que han colocado a Algeciras en la máxima alerta por las lluvias torrenciales que deja Leonardo.