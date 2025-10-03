Así nadan los delfines a pie de muelle en el Puerto de Algeciras
Curioso vídeo de un grupo de estos cetáceos en el interior de las instalaciones portuarias
Los delfines se dejan ver en la Bahía de Algeciras
En la bahía de Algeciras, los delfines se han convertido en uno de los símbolos más llamativos de la riqueza natural del Estrecho de Gibraltar. A menudo estos cetáceos se adentran incluso en el interior del Puerto de Algeciras, como ha ocurrido esta semana, cuando un grupo de ellos parecía querer saludar a los trabajadores a pie de muelle.
La bahía ofrece un entorno privilegiado para estos cetáceos gracias a la abundancia de peces y a la temperatura de sus aguas. Es habitual verlos nadando en grupos, siguiendo el movimiento de los barcos o saltando entre las olas, lo que convierte cada avistamiento en una experiencia única tanto para habitantes locales como para visitantes.
En los últimos años, distintas asociaciones y proyectos locales han trabajado en el seguimiento y la protección de estos cetáceos, promoviendo salidas de avistamiento responsables y campañas de sensibilización. Para muchas personas, ver a un grupo de delfines surcar las aguas de la bahía es una experiencia única, que conecta con la riqueza natural que todavía conserva este rincón del Mediterráneo.