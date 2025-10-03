En la bahía de Algeciras, los delfines se han convertido en uno de los símbolos más llamativos de la riqueza natural del Estrecho de Gibraltar. A menudo estos cetáceos se adentran incluso en el interior del Puerto de Algeciras, como ha ocurrido esta semana, cuando un grupo de ellos parecía querer saludar a los trabajadores a pie de muelle.

La bahía ofrece un entorno privilegiado para estos cetáceos gracias a la abundancia de peces y a la temperatura de sus aguas. Es habitual verlos nadando en grupos, siguiendo el movimiento de los barcos o saltando entre las olas, lo que convierte cada avistamiento en una experiencia única tanto para habitantes locales como para visitantes.

En los últimos años, distintas asociaciones y proyectos locales han trabajado en el seguimiento y la protección de estos cetáceos, promoviendo salidas de avistamiento responsables y campañas de sensibilización. Para muchas personas, ver a un grupo de delfines surcar las aguas de la bahía es una experiencia única, que conecta con la riqueza natural que todavía conserva este rincón del Mediterráneo.