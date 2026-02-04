Las lluvias llenan el canal junto al polígono de La Menacha y Los Pinos, en Algeciras

La borrasca Leonardo sigue dejando imágenes inéditas de cauces y regajos donde el agua ha vuelto a correr tras años sin hacerlo. Es el caso del canal que discurre junto al polígono de La Menacha y parte de la Colonia de San Miguel, en Algeciras.

Este pequeño curso, apantallado en parte de su recorrido final antes de desembocar en el río Palmones, luce este miércoles caudaloso como consecuencia de las precipitaciones.