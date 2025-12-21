Noche de colas y desesperación en el Puerto de Algeciras: hasta ocho horas de espera para embarcar rumbo a Marruecos

La tarde y la noche del sábado 20 de diciembre dejó imágenes de cansancio, nervios y protestas en el Puerto de Algeciras. Decenas de viajeros marroquíes que aguardaban para embarcar hacia Tánger Med protagonizaron momentos de tensión tras largas horas de espera en las explanadas portuarias, en pleno arranque de la llamada mini Operación Paso del Estrecho (OPE) de Navidad.

El vídeo grabado en el recinto portuario muestra a los pasajeros visiblemente desesperados, reclamando soluciones ante la demora de los embarques. La situación obligó a la intervención de la Policía Nacional, que tuvo que despejar algunos viales para evitar bloqueos y garantizar la circulación. A pesar del clima de nerviosismo, no se registraron incidentes violentos ni detenciones, según confirman a Europa Sur fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).

Aunque todas las navieras que operan en el Estrecho sufrieron retrasos a lo largo de la jornada debido al mal tiempo, con lluvia persistente, marejada y fuerte viento de poniente, fue la compañía Africa Morocco Link (AML) la que acumuló las demoras más importantes, con esperas que llegaron a alcanzar entre siete y ocho horas en algunos casos.

Desde la APBA explican que esta situación responde a varios factores combinados. Por un lado, el temporal redujo la capacidad operativa de los enlaces marítimos. Por otro, la alta afluencia de vehículos —mucho mayor de lo habitual para estas fechas— desbordó la planificación inicial. Pero, además, influyó de manera decisiva el modelo de venta de billetes y la capacidad de flota de cada naviera.

Las mismas fuentes aclaran que el sistema de intercambiabilidad de billetes, que permite embarcar en el primer ferry disponible con independencia de la naviera, solo se aplica durante la OPE de verano y no está activo en este periodo navideño. En consecuencia, cada pasajero debe esperar estrictamente a su barco y a su compañía.

En el caso de AML, detallan desde la Autoridad Portuaria, la naviera había vendido un volumen de billetes superior a la capacidad que su flota podía evacuar en tiempo y forma durante la jornada del sábado. Mientras algunos barcos de otras compañías zarpaban sin completar su ocupación, los ferris de AML acumulaban pasajeros a la espera, lo que obligó a habilitar espacios adicionales de estacionamiento, como el Llano Amarillo Norte, para absorber la congestión.

Ese desequilibrio explica, según la APBA, por qué la mayoría de las protestas visibles en el vídeo corresponden a clientes de esta naviera, muchos de ellos tras varias horas atrapados en las explanadas, sin una referencia clara del momento exacto de embarque.

El episodio se enmarca en un adelanto inusual de la OPE de Navidad. Desde primeras horas del viernes 19 de diciembre, el Puerto de Algeciras comenzó a registrar una afluencia intensa de vehículos, lo que llevó a la APBA a activar un dispositivo especial desde el jueves 18 a las 14:00, operativo que se mantendrá hasta el 1 de enero de 2026 a las 22:00.

Las vacaciones escolares y laborales más largas, junto con la decisión de muchos viajeros de adelantar su salida ante la previsión de mal tiempo, han provocado picos de llegada escalonados —y en algunos momentos masivos— hacia los embarques con destino a Ceuta y Marruecos.

Para gestionar este volumen, el puerto ha habilitado la parcela de Galera como zona principal, además de áreas alternativas como la Lonja y el Llano Amarillo, y ha reforzado la ordenación de vehículos y la presencia policial, tanto en Algeciras como en Tarifa.

Desde la Autoridad Portuaria insisten en una recomendación clave para los próximos días: acudir al puerto con el billete cerrado. Esta medida, subrayan, resulta fundamental para evitar esperas innecesarias y facilitar la fluidez de los embarques en un periodo marcado por la alta demanda y la inestabilidad meteorológica.