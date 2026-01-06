Imponente y caudaloso. Así luce el río de la Miel de Algeciras tras las abundantes lluvias caídas por el paso de la borrasca Francis. El paraje natural, uno de los pulmones verdes del Campo de Gibraltar, rebosa de verdor y agua en un punto de encuentro habitual para senderistas y amantes de la naturaleza, la zona en la que se forman las pozas del río que desciende de la sierra y antaño atravesaba la ciudad a cielo abierto.

El último frente borrascoso que ha atravesado la península Ibérica ha descargado muchísima agua en el sur del Mediterráneo español y, en especial, en las provincias de Cádiz y Málaga. La comarca del Campo de Gibraltar ha sido de las más beneficiadas en cuanto a recogida del preciado recurso hídrico, lo que se ha reflejado con el llenado del pantano de Guadarranque y los altos niveles en Charco Redondo y el más pequeño de Almodóvar, casi lleno también.

El río de la Miel se encuentra entre el Parque Natural de Los Alcornocales y el Parque Natural del Estrecho, dos entornos que rebosan vida vegetal y animal, en los que se encuentran grandes tesoros de la naturaleza andaluza. Para encontrar el camino que llega hasta el río de la Miel hay que ir a la barriada El Cobre. A unos trescientos metros del antiguo acueducto conocido como los Arcos del Cobre, parte un carril a la izquierda, próximo al colegio Santa María del Cobre. Este es el punto de inicio del sendero. Si te has desplazado hasta allí en tu propio vehículo, puedes aparcar en algún punto de la barriada cercano y llegar hasta el carril caminando.

El carril está rodeado por terrenos con ganado. Es muy probable que te encuentres a vacas que pastan mansamente, tanto en las fincas como fuera de las lindes. Justo antes de llegar al sendero, pasaremos por un arco vegetal y tupido formado por las hojas fuertes y robustas de una higuera que nos da la bienvenida al bosque. A pocos pasos del comienzo del sendero comenzaremos a escuchar el caudal del río, que corre con fuerza incluso en pleno verano. Hay lugares de sol pero también muchas zonas de sombra propiciadas por la abundante vegetación.

Finalmente, se llega a la gran poza en la que vierte sus aguas el río a través de una cascada constante y poderosa. Algunos valientes se tiran desde las rocas, ya que esta poza adquiere cierta profundidad, aunque nunca debe hacerse de cabeza para evitar cualquier accidente.