Bomberos del Parque de Algeciras han sofocado este martes al mediodía un incendio declarado en el interior de una vivienda en la calle Tarifa, junto a la tienda de lanas y el bar La Casita, que no ha provocado heridos ni apenas daños materiales.

Un equipo de seis bomberos se ha desplazado en dos vehículos al lugar tras ser alertados por el teléfono de emergencias 112, que respondió así a la llamada de varios vecinos preocupados por la columna de humo negro que salía desde la puerta principal.

A la llegada de los bomberos las personas que habitan la casa se encontraban en el exterior, sin daños. Inmediatamente han sofocado el incendio y han ventilado el lugar para que pudieran volver a entrar después de una revisión por la Policía Nacional.

También se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Policía Local.