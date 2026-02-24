Los bomberos actúan en APM Terminals del Puerto de Algeciras por un accidente sin consecuencias graves

La actuación de los bomberos en el Puerto de Algeciras, este martes

Efectivos del Consorcio de Bomberos con sede en Algeciras han intervenido este martes en las instalaciones de APM Terminals Algeciras, en el Puerto de Algeciras, tras la caída de un contenedor sobre otros dos en el recinto portuario, en un incidente que se ha saldado sin consecuencias graves.

De acuerdo a la nota facilitada por el Consorcio de Bomberos el contenedor accidentado, cargado con detergente líquido, cayó golpeando a otros dos, que contienen una sustancia química peligrosa.

Los Bomberos, que aportaron seis vehículos y ocho efectivos, aseguraron la zona y retiraron los contenedores no afectados, vertiendo espumógeno por prevención. La intervención de los bomberos se enmarca dentro del protocolo de seguridad establecido para este tipo de incidencias.

El suceso obligó a activar el plan de autoprotección de la terminal, aunque no se han registrado heridos ni se ha producido vertido al mar, emisión de gases ni daños medioambientales, según sostiene la propia empresa. El derrame de la carga quedó limitado a la zona del muelle.

APM Terminals Algeciras está considerada una de las mayores terminales de contenedores del Mediterráneo occidental y opera como enclave estratégico para el tráfico de mercancías entre África, Europa y Asia, con capacidad para atender buques de más de 20.000 TEU.