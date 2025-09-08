El magistrado José Alberto Ruiz Sánchez, destinado en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, en Algeciras, ha vuelto a sentirse, por unas horas, el “policía 670”. El homenaje que este lunes ha recibido de la Policía Local reconoce la estrecha colaboración de quien, antes de ingresar en la carrera judicial, dedicó dos décadas de su vida a patrullar las calles de Málaga como agente.

Su intervención de agradecimiento comenzó arrancando sonrisas entre los presentes: “Sabéis que yo no me preparo nada, bueno, las sentencias sí… espero”, bromeó. A continuación, expresó su gratitud con un gesto cargado de simbolismo: vestía una camisa azul, la misma tonalidad del uniforme que llevó aquel noviembre de 1989 cuando salió de servicio por primera vez. “He querido llevar la camisa del mismo color que llevaba esa noche de noviembre del año 89, cuando por primera vez patrullé por las calles de Málaga”, recordó.

Ruiz, que recibió el reconocimiento en lo que llamó su “casa de adopción”, lo subrayó con emoción: “No es casualidad que la primera medalla que recibo, y me temo que la última —acompañado de más risas—, venga de la Policía Local, mi Policía Local”.

Aunque hoy imparte justicia vistiendo la toga, el magistrado reconoce que todavía le resulta más natural el uniforme que le acompañó durante tantos años. “El policía 670 aún no se siente más cómodo con la toga que con el uniforme de policía”, admitió, dejando claro su eterno agradecimiento por un reconocimiento que lo reconcilia con sus dos vocaciones.