Un vehículo atropella a una mujer en patín en la calle Andalucía, en Algeciras

Una mujer que circulaba en patinete ha resultado atropellada por un vehículo en Algeciras. El accidente se produjo en la intersección de la calle Andalucía con la calle Los Arcos, poco antes de la una de la tarde, lo que provocó la presencia de varios vecinos en la zona.

Por el momento se desconocen más detalles sobre el estado de la afectada o las circunstancias en las que se produjo el siniestro. Las autoridades competentes trabajan para esclarecer lo ocurrido.