Un vehículo atropella a una mujer en patín en la calle Andalucía, en Algeciras
El siniestro se registró en la confluencia de la calle Andalucía con la calle Los Arcos alrededor de las 12:50 horas de este miércoles
Retenciones en la salida de Algeciras por una colisión a la altura del hotel Alborán
Una mujer que circulaba en patinete ha resultado atropellada por un vehículo en Algeciras. El accidente se produjo en la intersección de la calle Andalucía con la calle Los Arcos, poco antes de la una de la tarde, lo que provocó la presencia de varios vecinos en la zona.
Por el momento se desconocen más detalles sobre el estado de la afectada o las circunstancias en las que se produjo el siniestro. Las autoridades competentes trabajan para esclarecer lo ocurrido.
