Retenciones en la salida de Algeciras por una colisión a la altura del hotel Alborán

Una colisión entre dos vehículos registrada a las 12:25 horas de este miércoles en la A-7, a la altura del hotel Alborán y en dirección Málaga, ha generado retenciones en la salida de la ciudad de Algeciras.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios, ya que, según testigos presenciales, al menos una persona resultó herida en el siniestro.

El accidente está provocando importantes retenciones en ese tramo de la autovía, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución al circular por la zona.