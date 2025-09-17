Detenido un ladrón con numerosos antecedentes por robar en la Delegación de Mercados del Ayuntamiento de Algeciras

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras han detenido a un varón de 39 años como supuesto autor de un robo con fuerza cometido en unas dependencias de la Delegación de Mercados del Ayuntamiento de Algeciras, ubicadas en la Plaza de la Palma.

Los hechos se produjeron en la mañana del pasado 10 de septiembre, cuando el personal de la delegación se personó en el lugar y comprobó que la puerta de acceso presentaba importantes daños, con la fractura de cerraduras y marcos, lo que evidenciaba que alguien había accedido al interior. Una vez dentro, el autor sustrajo diverso material de oficina y productos de limpieza.

Inmediatamente, comenzó la investigación, que permitió identificar al supuesto responsable. El detenido, conocido por contar con numerosos antecedentes policiales relacionados con delitos contra el patrimonio, fue localizado y arrestado en la madrugada del 12 de septiembre.

Durante su detención, el individuo colaboró con los agentes e indicó el lugar donde se encontraban los objetos sustraídos, que fueron recuperados y posteriormente entregados a la Delegación de Mercados.