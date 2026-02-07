Vecinos de la urbanización Jardines del Golf en Algeciras sufren la caída de un muro medianero

El tren de borrascas que azota desde enero al Campo de Gibraltar ha provocado desperfectos en numerosos enclaves de toda la comarca. Entre ellos, en la urbanización Jardines del Golf en Algeciras, donde el pasado miércoles un muro medianero en la calle Alair se desprendió como consecuencia de un deslizamiento de terrenos.

Los vecinos oyeron un gran estruendo como consecuencia de la caída de muro. No hay riesgo inmimente para las viviendas, explican los vecinos, dado que hay relativa distancia entre el terreno cedido y los inmuebles, si bien técnicos municipales monitorizaron la situación tanto el mismo miércoles como el viernes.

Los residentes han cubierto el talud con plásticos con el fin de que las nuevas precipitaciones de la borrasca Marta (y las sucesivas) no encharquen más los terrenos a la espera de que el Consorcio de Seguros adopte las medidas oportunas por daños meteorológicos.