Vecinos del Saladillo alertan de excesos de velocidad cerca de colegios por las obras del Acceso Sur en Algeciras

Las obras del Acceso Sur están desviando un torrente de vehículos hacia las calles de El Saladillo, y los vecinos de esta populosa barriada algecireña han dado la voz de alarma. Conductores impacientes buscan atajos para esquivar los atascos, y algunos lo hacen pisando el acelerador en zonas donde juegan niños y transitan familias.

Izquierda Unida Algeciras ha recogido el guante de las quejas vecinales y ha lanzado un llamamiento al equipo de gobierno municipal para que actúe con urgencia. "La ciudadanía de esta barriada nos alerta de un importante incremento del volumen de tráfico en diferentes calles de la barriada, fruto del intento de los conductores de buscar vías para sortear los atascos que provocan las obras del Acceso Sur, así como los excesos de velocidad de algunos de estos", explica la coordinadora local de IU, Purificación Alonso.

La formación de izquierdas no se limita a señalar el problema: plantea soluciones concretas. Propone la instalación inmediata de badenes en puntos críticos —especialmente en los accesos a centros educativos y deportivos— y pide reforzar la presencia de la Policía Local en la zona.

Entrada de la guardería de El Saladillo. / E. S.

"Las inmediaciones de la escuela infantil Isabel Benítez, en la calle Antonio Machado, o las instalaciones deportivas sitas en la calle García Lorca, necesitan de la inmediata colocación de badenes que disuadan a aquellos que circulan a altas velocidades por sus inmediaciones, con el consiguiente riesgo para los menores", subraya Alonso en una nota de prensa.

Desde IU interpretan esta situación como un síntoma de algo más profundo: la falta de planificación del gobierno de Landaluce respecto a las consecuencias colaterales de la obra del Acceso Sur sobre el tráfico urbano. Para la coalición, El Saladillo vuelve a ser, una vez más, la barriada olvidada.