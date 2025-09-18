Vecinos de Parque Bolonia reclaman al Ayuntamiento más zonas de aparcamiento

Vecinos de la urbanización Parque Bolonia, en Algeciras, reclaman al Ayuntamiento que habilite nuevas zonas de aparcamiento en la barriada al considerar que las últimas restricciones aplicadas en la zona han restado el número de plazas disponibles.

El colectivo cursó un escrito al Área de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Algeciras en el que calculan que los residentes han perdido una quincena de plazas por la construcción, a finales de 2024, de una rotonda en la intersección de las calles Volantes y Salvador Cabrera para facilitar las maniobras del autobús urbano.

Como propuestas alternativas, los vecinos de Parque Bolonia plantearon al Ayuntamiento que se reconvierta a aparcamieto en batería la zona de aparcamiento en línea entre el muro superior del IES Baelo Claudia y el final de la calle Salvador Cabrera para optimizar el espacio. Y también que se adapte como estacionamiento la parte izquierda de los bajos del bloque 7, una zona en la que los vecinos aparcaban habitualmente y donde ahora existen dos placas de prohibición y la zona ha sido pintada en amarillo.

El Ayuntamiento respondió a este escrito alegando que resulta inviable cambiar a batería la zona planteada porque el vial resultante tendría menos de 3,5 metros de anchura para el paso del tráfico (mínimo legal) y que la zona bajo el bloque 7 debe permanecer libre para garantizar el paso peatonal. El escrito comprometía al área de Tráfico a visitar la zona para buscar alternativas sin que, meses después de haber sido recibido por los vecinos, se hayan adoptado cambios.