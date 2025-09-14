Vecinos de la calle Naranjo en Algeciras denuncian que llevan cinco días sin recogida de basuras
Los residentes lamentan la acumulación de bolsas por falta de espacio junto a restos vegetales y otros residuos
La Policía Local de Algeciras, a la caza de incívicos con una campaña para vigilar el depósito de basuras y las heces de los perros
Vecinos de la calle Naranjo, en la barriada de Los Pinos de Algeciras, denuncian que llevan cinco días sin que el servicio de recogida de basuras de Algesa pase por este vial de la ciudad.
Como consecuencia, los residentes critican que la basura se acumula sin remedio fuera de los contenedores, junto con restos de poda y otros residuos. "La Policía Local dice que va a intensificar los controles sobre la hora a la que los vecinos sacan la basura. A lo mejor podrían vigilar también que pasara el camión y no ofrecer espectáculos como este", ha denunciado públicamente uno de los vecinos afectados en contacto con este diario.
