Vecinos de la calle Naranjo en Algeciras denuncian que llevan cinco días sin recogida de basuras

Vecinos de la calle Naranjo, en la barriada de Los Pinos de Algeciras, denuncian que llevan cinco días sin que el servicio de recogida de basuras de Algesa pase por este vial de la ciudad.

Como consecuencia, los residentes critican que la basura se acumula sin remedio fuera de los contenedores, junto con restos de poda y otros residuos. "La Policía Local dice que va a intensificar los controles sobre la hora a la que los vecinos sacan la basura. A lo mejor podrían vigilar también que pasara el camión y no ofrecer espectáculos como este", ha denunciado públicamente uno de los vecinos afectados en contacto con este diario.