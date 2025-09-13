La Policía Local de Algeciras, a la caza de incívicos con una campaña para vigilar el depósito de basuras y las heces de los perros

La Policía Local de Algeciras va a incrementar los controles que viene llevando a cabo dentro de la campaña de control de basuras, según ha informado el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Jacinto Muñoz.

A partir de este próximo lunes, 15 de septiembre, se procederá a un control más exhaustivo para detectar infracciones relacionadas con el depósito de basuras o enseres fuera de los horarios establecidos o de los lugares habilitados para ello, así como por arrojar la basura fuera de los contenedores. Muñoz recuerda que las multas que estos comportamientos incívicos pueden alcanzar hasta los 3.000 euros, según recoge la Ordenanza Municipal para el Fomento y la Garantía de la Convivencia Ciudadana.

Esta intensificación de los controles incluye igualmente la vigilancia, denuncia y posible sanción a los propietarios de perros que no recojan las heces en la vía pública. Muñoz ha insistido en que para efectuar estas tareas de vigilancia se implicarán a todos los departamentos y todos los turnos de agentes de la Policía Local que patrullen por las calles de la ciudad.

Los polígonos industriales Cortijo Real y La Menacha serán también objeto de este incremento de la vigilancia para controlar el abandono de enseres en lugares no habilitados para tal fin.

Durante el periodo comprendido desde mediados de junio hasta finales del mes de agosto, la Policía Local ha realizado 759 denuncias bien por arrojar la basura fuera de los contenedores, bien por hacerlo fuera del horario establecido para ello.

Jacinto Muñoz ha realizado un llamamiento público a la ciudadanía para respetar esos horarios y lugares destinados al depósito de basuras y enseres, "puesto que su incumplimiento afectan a todos y la imagen de nuestra ciudad".