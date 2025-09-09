Los vecinos de la calle Sindicalista Luis Cobos de Algeciras denuncian problemas de seguridad, limpieza y falta de alumbrado público

Los residentes de la calle Sindicalista Luis Cobos —en los números 5B, 7B y 9B— de Algeciras han elevado sus quejas al Ayuntamiento por la falta de limpieza, ausencia de desbrozamiento, problemas de seguridad y la inexistencia de alumbrado público en su zona.

El vecindario asegura que ha trasladado en diversas ocasiones al Consistorio las denuncias ante la grave situación que padecen, sin que ninguna de estas cuestiones haya obtenido respuesta ni solución efectiva por parte del Ayuntamiento, a pesar de los numerosos escritos registrados.

Escalinata sin iluminación, foco de inseguridad

Las reclamaciones se centran especialmente en la escalinata que enlaza con esta vía y desemboca en la calle principal, a la altura del número 9, justo frente al establecimiento Shawarma Reda y el 24h Virgen de Europa. En esta zona hay un pino de gran tamaño "que lamentablemente se incendió hace apenas diez días", han señalado los vecinos.

"El problema más grave lo encontramos en la escalinata y la propia calle: la ausencia total de iluminación pública. Esta carencia, denunciada en repetidas ocasiones, convierte la zona en un foco de inseguridad que favorece tanto a delincuentes como a clientes de los locales de ocio nocturno —pubs y discoteca— situados en las inmediaciones", explican los afectados.

Botellones, drogas y actos vandálicos al amparo de la oscuridad

Al amparo de la oscuridad, según denuncian los vecinos, la escalinata se ha transformado en punto de encuentro para la práctica de botellones, consumo de estupefacientes, defecaciones, micciones y otros comportamientos incívicos.

Además, se han producido numerosos robos en vehículos, intentos de forzar puertas de viviendas y otras situaciones delictivas. Algunos de estos robos y actos vandálicos han sido ya denunciados ante la Policía Nacional.

Los vecinos subrayan que se trata "de un problema reiterado, documentado y conocido por las administraciones, que sin embargo sigue sin resolverse".