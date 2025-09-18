Vecinos de la Aldea III de Algeciras denuncian el traslado de una parada de bus que afecta a cuatro centros educativos

Los vecinos del barrio residencial Aldea III, en la zona de Getares de Algeciras, han denunciado este jueves el inminente traslado de una parada de autobús ubicada en la calle Cielo que afectará al alumnado de cuatro centros educativos de la zona. Los padres de los estudiantes del IES García Lorca, IES Saladillo, el Colegio de Nuestra Señora de Europa y el Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza han sido notificados del cambio de ubicación del apeadero a la calle Ninfa a través de la aplicación móvil iPasen, app de la Junta de Andalucía que facilita la comunicación entre centros educativos y las familias.

La notificación de la Junta de Andalucía alude a motivos de seguridad para justificar el cambio de ubicación. Los padres, sin embargo, argumentan que el nuevo emplazamiento -que entrará en funcionamiento tras la supresión de la actual parada el próximo lunes, 22 de septiembre- "es más peligrosa" por el nuevo recorrido que deberán realizar los niños y adolescentes. El alumnado tendrá que dar un gran rodeo -de unos quince minutos a pie- y cruzar la carretera de Getares, hecho que para los padres sí supone un "motivo de inseguridad".

Captura de pantalla del comunicado de iPasen. / ES

La parada que será suprimida fue colocada, según indican los padres, en enero de 2023, "tras numerosas movilizaciones" que exigían un estacionamiento de autobús. En ella pasan a diario varios autobuses escolares, de 7:00 a 9:30 y de 14:00 a 15:30, en un apartado de la calle Cielo indicado con su respectivas señalizaciones viales. La nueva medida afecta a las 640 viviendas de la barriada, donde, por el momento, unos 50 padres se han manifestado en contra de la disposición adoptada por las autoridades.