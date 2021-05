En noviembre de 2016, el Grupo Alonso demolió la pasarela de hormigón que conectaba la Colonia de San Miguel con La Menacha en el marco de las obras de ensanchamiento del arroyo Cachón y canalización para evitar inundaciones. Era un derribo previsto, con el objetivo de que la pasarela fuera repuesta una vez terminada la actuación. Sin embargo, esa reposición todavía no se ha producido y los vecinos miran al Ayuntamiento de Algeciras para que actúe, porque "se comprometió en 2014".

Así lo denuncia el presidente de la asociación de vecinos La Buganvilla de la Colonia, Pedro González Majuelos, que ha tocado ya a todas las puertas para lograr la reposición del puente. Su falta es consecuencia de las obras ejecutadas para evitar las inundaciones recurrentes en la barriada tras un acuerdo alcanzado entre el Consistorio, la empresa y los vecinos para ello. Las obras finalizaron y se consiguió el objetivo de protección de las grandes avenidas, pero queda pendiente esa parte del acuerdo que es fundamental para los vecinos, sobre todo, "para que los más jóvenes tengan un desahogo", remarca el representante vecinal.

González explica que ha acudido al Ayuntamiento y a la empresa, y esta última le ha ratificado que tienen una pasarela preparada para ser instalada, pero esa instalación no llega por los problemas surgidos con la demanda de una vecina, que ha denunciado a la empresa. No obstante, insiste, independientemente de esta situación "hubo un compromiso del Ayuntamiento y lo tiene que cumplir".

Desde el Consistorio se apunta que esta es una cuestión de diferencias entre la empresa y los vecinos en la que "el Ayuntamiento está intentando mediar". Fuentes municipales ratifican que el Grupo Alonso no está dispuesto a instalar la pasarela mientras exista la denuncia y ante esa negativa los vecinos reclaman al Consistorio una actuación que no es de su responsabilidad. "El Ayuntamiento no contempla construir una pasarela, sí seguir mediando en el conflicto".

La compañía corrobora que "estamos trabajando en este momento con el Ayuntamiento de Algeciras y los vecinos de las zonas colindantes a nuestras instalaciones". La pasarela está finalizada y "será instalada a falta de ultimar el acuerdo entre la corporación municipal de Algeciras, las asociaciones vecinales y nuestra compañía. Un acuerdo de buena relación y convivencia para las tres partes que permita finalizar el desarrollo de esta zona".

El Grupo Alonso recuerda que ha realizado una importante inversión en las obras de canalización, que "han contribuido a evitar las constantes inundaciones que se producían en las zonas vecinales colindantes, en parte provocadas, por la antigua pasarela. Unos trabajos que ya se han finalizado y donde solo quedaría pendiente la instalación de la nueva pasarela. "Sin duda, todos estamos deseosos de ultimar los trabajos y alcanzar la convivencia deseada por parte de todos. Entendemos, por supuesto, la espera de los vecinos de la Colina San Miguel. Esperamos que se resuelvan dichas cuestiones lo antes posible para que se restablezca la conexión", concluye la empresa.