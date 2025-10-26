Urbanismo tramita la propuesta para ampliar los usos del edificio del Casino de Algeciras

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras tramitará este lunes, 27 de octubre, la propuesta para la aprobación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de ampliar los usos permitidos en el Casino de Algeciras, según ha anunciado el Consistorio con un audio del alcalde, José Ignacio Landaluce, remitido a los medios a las 21:20 de este domingo.

El inmueble tiene 1.500 metros cuadrados de superficie y la medida llega tras años de inactividad progresiva del Casino como consecuencia de la pérdida de socios y ante la necesidad de reactivar el inmueble por el deterioro que sufre, ya que desde hace tiempo está cubierto por una malla para evitar desprendimientos.

Una vez superado este trámite en Urbanismo, el asunto deberá ser ratificado por el Pleno, ha especificado Landaluce. "El asunto, promovido por la Sociedad Casino de Algeciras, busca que el edificio deje de tener un uso tan limitado en cuanto a las actividades que se pueden desarrollar en él. Y pudiendo albergar actividades que hasta ahora no están permitidas", ha subrayado el alcalde.

La propuesta plantea permitir nuevos usos compatibles, como el comercial, hostelero, educativo, administrativo, asistencial y de servicios públicos. El procedimiento ya fue sometido a consulta pública previa y cuenta con un trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada, como exige la normativa autonómica. Se justifica, además, dentro del marco legal andaluz que fomenta la regeneración de los tejidos urbanos consolidados.

El Casino de Algeciras, otrora emblema de la ciudad, está cerrado desde hace unos años. En 2022, 35 de los 77 socios con los que contaba la entidad asistieron a la asamblea en la que se aprobó la venta del inmueble para salvar a la sociedad, acuciada por las deudas, entre ellas una importante cantidad con la Seguridad Social. La idea era trasladarse a un local céntrico más pequeño para mantener la actividad para su reducido número de socios, aunque no prosperó ni la venta del edificio, valorado en torno a un millón y medio de euros, ni la mudanza.

La modificación responde a la necesidad de adaptar el uso de la parcela a las circunstancias actuales, manteniendo su carácter de equipamiento privado y asegurando su viabilidad económica. Además, busca evitar el deterioro del inmueble y fomentar la actividad económica mediante un uso más eficiente del suelo.

Actualmente, el edificio, que ocupa el espacio situado entre Plaza Alta nº 5 y calle Alfonso XI nº 27, está clasificado como equipamiento privado con uso recreativo (ocio). Sin embargo, su realidad funcional ha cambiado: en la esquina hace años que se instaló una cafetería y la segunda y tercera planta, a las que se acceden por la calle Convento, la ocupan un despacho notarial y oficinas, sin cobertura urbanística específica, lo que ha motivado la solicitud de modificación por parte de sus propietarios.

La petición ha sido formulada por la sociedad Casino de Algeciras, titular del 60,82% del inmueble, junto con los propietarios de la notaría, 33,94, y de la cafetería, que ocupa el 5,24% del edificio. El edificio se ha deteriorado notablemente en los últimos años. Según el documento urbanístico, el Casino de Algeciras contaba en 2017 con 300 socios, mientras que en 2022 apenas quedaban 77.

Un edificio emblemático

El inmueble del Casino ha sido durante décadas un centro cultural y social clave en la vida algecireña. La entidad fue fundada en 1896 y se instaló en principio en el número 10 de la calle Convento, en la llamada Casa de las Muñecas, pegada a la Alcaldía; una notable construcción frente al Convento, que rodeaba la esquina con la calle San Antonio. Hacia 1920 la sociedad traslado su sede a la Plaza Alta, al emplazamiento que ocupa hoy después de más de cien años, aunque el actual edificio se construyó en 1971.

En sus salones se han celebrado tertulias, bailes, conciertos, encuentros literarios y eventos institucionales. Desde hace unos años acoge también actividades comerciales y despachos profesionales, como el de un notario. A pesar de su importancia, en los últimos años el Casino ha ido perdiendo protagonismo y actividad.

Con esta modificación del PGOU, el Ayuntamiento y los propietarios tratan de abrir la puerta a esa reconversión del edificio para posibilidad su mantenimiento. La ampliación de usos permitiría, por ejemplo, que se instale, por ejemplo, una escuela privada, oficinas, una galería comercial o una sede institucional, siempre con respeto al carácter patrimonial del inmueble.

La propuesta se alinea con los principios de regeneración urbana sostenible recogidos en la legislación andaluza, que apuestan por dar nuevos usos a edificios existentes antes que promover desarrollos extensivos. Este cambio puede marcar un punto de inflexión no solo para el Casino, sino también para la propia Plaza Alta, uno de los enclaves más transitados y simbólicos de Algeciras que tiene en su entorno otros edificios sin uso, como la antigua sede de Banesto, o en ruinas, la Casa Millán.