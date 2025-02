Urbanismo concede a la Junta la licencia para construir el centro de mayores de El Cobre, en Algeciras

Algeciras/La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras ha concedido este lunes la licencia de obras para la construcción de la primera fase del Centro de Servicios Sociales de El Cobre que promueve la Junta de Andalucía.

La administración regional prevé invertir hasta 18,6 millones de euros de fondos europeos para edificar el centro de mayores -la principal pata de un proyecto que abarca a otros colectivos necesitados de atención social- en la parcela del antiguo centro de menores de la barriada con un plazo de ejecución de 18 meses. La licitación se encuentra actualmente en marcha por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad. La licencia de obras determina que las obras deberán ser iniciadas en un plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente de la notificación del acuerdo y deberán estar finalizadas en veinticuatro meses a partir de su comienzo, pudiendo tener una interrupción máxima de tres meses.

El proyecto completo se compone de varios recursos asistenciales destinados a cubrir las necesidades de las personas mayores, personas con discapacidad y jóvenes. La pieza central del centro será la residencia de mayores con 120 plazas para la que se pueden presentar ofertas hasta el próximo 3 de marzo. En su momento se anunció que la iniciativa se completaría con 18 viviendas asistidas con capacidad para 36 personas; otras 12 viviendas intergeneracionales con zonas compartidas con capacidad para 24 personas y un centro de día con 20 plazas, además de un centro de participación activa con capacidad para atender a 60 personas mayores con una inversión global superior a los 24 millones de euros.

No obstante, el pliego técnico, consutado por Europa Sur, se ciñe al centro de mayores y especifica que se contempla "una segunda fase donde se implementarán los servicios de viviendas colaborativas al no estar agotada la ocupación de la parcela", así como que dicha fase "no es objeto de este proyecto".

El centro de mayores se dividirá en ocho unidades de convivencia con 120 plazas en total. Estas unidades de convivencia se encuentran agrupadas en cuatro edificios que estarán unidos por portales y pasarelas, consiguiendo un doble cometido: resolver la correcta evacuación del centro en caso de incendio y potenciar la relación entre las unidades y los espacios exteriores.

Cada unidad tendrá 15 plazas agrupadas en las habitaciones individuales y en habitaciones dobles. A su vez, el espacio común de cada unidad se repartirá en varias zonas para generar diferentes ambientes "que potencien la intimidad de los usuarios y sus familiares, así como desdibujar los pasillos y, por tanto, alejarnos de la imagen de hospital".

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha valorado que este trámite supone “un impulso definitivo para la materialización de un proyecto que demuestra el compromiso de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno, con Algeciras a través de la colaboración que mantiene con este Ayuntamiento”.