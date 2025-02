La Junta saca a concurso la primera fase del Centro de Servicios Sociales de El Cobre de Algeciras por 18,6 millones

Algeciras/La Junta de Andalucía prepara la construcción del centro de mayores que formará parte del Centro de Servicios Sociales de El Cobre, en Algeciras, con una inversión de hasta 18,6 millones de euros y el objetivo de convertir a la región en un referente de la atención a la dependencia. La Administración regional ha sacado a concurso las obras para edificar el centro de mayores -la principal pata del proyecto- en la parcela del antiguo centro de menores de la barriada con un plazo de ejecución de 18 meses.

La licitación mantendrá el plazo de recepción de ofertas hasta el próximo 3 de marzo para levantar un inmueble que obtuvo la licencia municipal en febrero de 2023. Las obras han salido a concurso con cargo a una partida específica incluida en los presupuestos de la Junta de Andalucía para este año y financiación con cargo a los Fondos Next Generation de la Unión Europea, si bien los primeros anuncios de esta iniciativa se remontan a 2021. El proyecto tuvo que ser reformado desde entonces por el incremento de los precios de los materiales de obra como consecuencia de la escalada de la inflación de los últimos años.

El proyecto completo se compone de varios recursos asistenciales destinados a cubrir las necesidades de las personas mayores, personas con discapacidad y jóvenes. La pieza central del centro será la residencia de mayores con 120 plazas que ahora se encuentra en fase de licitación. En su momento se anunció que la iniciativa se completaría con 18 viviendas asistidas con capacidad para 36 personas; otras 12 viviendas intergeneracionales con zonas compartidas con capacidad para 24 personas y un centro de día con 20 plazas, además de un centro de participación activa con capacidad para atender a 60 personas mayores con una inversión global superior a los 24 millones de euros.

No obstante, el pliego técnico, consutado por Europa Sur, se ciñe al centro de mayores y especifica que se contempla "una segunda fase donde se implementarán los servicios de viviendas colaborativas al no estar agotada la ocupación de la parcela", así como que dicha fase "no es objeto de este proyecto".

Así será el centro de mayores

El centro de mayores se dividirá en ocho unidades de convivencia con 120 plazas en total. Estas unidades de convivencia se encuentran agrupadas en cuatro edificios que estarán unidos por portales y pasarelas, consiguiendo un doble cometido: resolver la correcta evacuación del centro en caso de incendio y potenciar la relación entre las unidades y los espacios exteriores.

Cada unidad tendrá 15 plazas agrupadas en las habitaciones individuales y en habitaciones dobles. A su vez, el espacio común de cada unidad se repartirá en varias zonas para generar diferentes ambientes "que potencien la intimidad de los usuarios y sus familiares, así como desdibujar los pasillos y, por tanto, alejarnos de la imagen de hospital".

Las relaciones entre el espacio interior y el exterior se resolverán mediante terrazas asociadas a los espacios comunes, pasarelas para conectar las azoteas transitables y, en la planta baja, una salida directa al patio interior. Las habitaciones no limitarán su superficie al mínimo establecido, sino que tendrán espacio para albergar una pequeña mesa y una salida directa a la terraza, así como un aseo propio accesible, según el proyecto técnico. Se trata de un nuevo concepto en el diseño de los centros de mayores de tal manera que las unidades de convivencia se conviertan en un ambiente de hogar que busca orientar la vida en el centro de mayores de forma lo más similar posible a un entorno familiar. El centro, de hecho, está orientado preferentemente a personas mayores dependientes, garantizando, con carácter permanente o temporal, la atención integral y continuada a la persona, promoviendo su autonomía y potenciando sus capacidades, acorde con sus expectativas y deseos.

Plano del centro de mayores y la distribución de las ocho unidades de convivencia.

En cuanto a equipamientos y servicios, el centro de mayores dispondrá de salas de estar y comedores integrados en cada unidad, más una recepción y espera de visitantes junto al acceso en ala sureste. El proyecto incluye una zona de atención especializada con dos talleres de terapia ocupacional y un gimnasio o sala de rehabilitación, sala de podología y peluquería, habitaciones para la enfermería, sala de velatorio y de féretro, así como los servicios generales (cocina, lavandería, lencería, vestuarios, mantenimiento, aseos de uso público, almacenes de ropa sucia y limpia, almacenes generales y cuartos de instalaciones) y la zona administrativa.

Recreación gráfica del nuevo centro de El Cobre.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha aplaudido el inicio del procedimiento para la contratación de las obras. "Esta es una prueba del compromiso social del Ayuntamiento Algeciras en sus actuaciones y en el presupuesto y el compromiso de colaboración entre el Consistorio y la Junta de Andalucía”, ha subrayado el regidor local.