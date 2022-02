'El universo de Óliver', primer largometraje de ficción de Alexis Morante, se estrenará el 13 de mayo

El universo de Óliver, primer largometraje de ficción del director algecireño Alexis Morante, se estrenará en cines el 13 de mayo. Filmax, la distribuidora del film, ha publicado en su web esta fecha junto con los primeros fotogramas del rodaje, del que parte se realizó en el Campo de Gibraltar en mayo de 2021.

La cinta se inspira en el paso del cometa Halley en los años 80 del pasado siglo y se desarrolla en el Campo de Gibraltar, partiendo de la base de un libro escrito por otro algecireño, Miguel Ángel González. Está protagonizada por María León (Goya a Mejor Actriz revelación por La voz dormida), Salva Reina (Mejor actor de reparto del Festival de Málaga 2014 y con la comedia Con quién viajas a punto de estrenarse) y Pedro Casablanc (nominado al Goya a Mejor Actor Protagonista por B) y el Rubén Fulgencio, el joven protagonista que fue seleccionado tras un casting por el que pasaron más de mil candidatos.

El guion lo firma el director, Alexis Morante, y junto a él también han trabajado Raúl Santos y Miguel Ángel González, autor de la novela homónima en la que se basa la película. También Ignacio del Moral, Goya al Mejor Guion Adaptado por Las aventuras de Tadeo Jones.

La historia de la película empieza hace más de 10 años, cuando el actor y escritor algecireño Miguel Ángel González escribió un libro con el mismo título en el que reflejó sus experiencias de niño dentro de un relato al que dio un toque sobrenatural que a Morante, amigo suyo de la infancia, le evocó aquellas tardes frente a la pantalla grande que marcaron a una generación. "Películas de niños que se hacen mayores, de su transición entre la infancia y la madurez, como Regreso al futuro o E.T., y que es una forma de hacer cine que ya no se hace, que trata a los niños como adultos. No son películas infantiles. Son películas con niños pero con temas adultos", explicaba durante el rodaje en la comarca el propio Alexis Morante.

La película bebe de aquel cine de los 80 en el que un grupo de niños dejaba de serlo en medio de una historia fabulosa que los llevaba, siempre en bici, entre la realidad y la magia. Aquel cine de Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Richard Donner o Chris Columbus, pero revisitado en "un lugar único", según explica Morante, aquel Campo de Gibraltar que hace 40 años era una comarca pobre en la que florecían las industrias.

La sinopsis de la cinta es la siguiente: "Año 1985. Óliver, un niño con una imaginación desbordante, se muda con su familia al rincón más al sur de Europa, justo cuando está a punto de pasar el cometa Halley. Estos acontecimientos marcarán un antes y un después en la vida emocional de Óliver, que buscará en las estrellas la solución a sus problemas en el nuevo colegio, en el barrio y en casa. Para colmo, su abuelo, apodado “el majara” se anima ayudarle a interpretar el mensaje del cometa y dar un paso al frente en su nuevo Universo".