UGT exige la construcción urgente del Conservatorio Paco de Lucía: “La música no puede seguir esperando”

UGT Educación Campo de Gibraltar ha reclamado con carácter urgente la construcción del nuevo edificio del Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía, cuya parcela fue cedida por el Ayuntamiento de Algeciras en el año 2014, en la calle Fuente Nueva, y que, más de una década después, permanece sin edificar. La Junta ha anunciado que los Presupuestos de 2026 incluyen una partida de 500.000 euros para la demolición de los antiguos cuarteles para su construcción.

Bajo el lema La música no puede seguir esperando. ¡Edificio ya para el Conservatorio Paco de Lucía!, el sindicato denuncia que el alumnado, profesorado y familias llevan más de 30 años sufriendo una situación de itinerancia docente, con clases repartidas y compartidas en el IES Isla Verde, lo que genera serias limitaciones e incompatibilidades en el día a día académico.

UGT subraya que las actuales instalaciones son insuficientes e inadecuadas para impartir con calidad las enseñanzas musicales. Las aulas, explica, “presentan una acústica deficiente y perjudicial para la salud del músico, los pianos se encuentran en estado deplorable y el centro carece de espacios suficientes para los 52 docentes que integran el claustro".

Además, denuncian la falta de aulas específicas, biblioteca o zonas de almacenamiento para instrumentos y material musical, así como problemas de seguridad en los accesos para el alumnado menor de edad. La convivencia con el instituto, añaden, genera conflictos de horarios y uso de espacios comunes, como el salón de actos o las aulas multiusos.

El sindicato, junto al AMPA Emilio Burgos y la comunidad educativa del conservatorio, considera “inaplazable” que la Junta de Andalucía materialice la construcción del edificio comprometido, “a la altura del nivel formativo y del prestigio del centro”.

UGT recuerda que otros conservatorios andaluces con problemas similares ya recibieron soluciones hace años, mientras que el de Algeciras “es el único en Andalucía que continúa en esta situación y el que más tiempo lleva esperando promesas incumplidas”.

“La música no puede seguir esperando. El Conservatorio Paco de Lucía necesita un edificio digno y adaptado a sus necesidades, porque su alumnado y profesorado lo merecen, y porque la educación musical es una parte esencial del patrimonio cultural de esta ciudad”, concluye el sindicato.