TTI Algeciras revoluciona el acceso de camiones y se convierte en la primera terminal de España con cita previa digital

En un puerto donde cada minuto cuenta y cada movimiento impacta en la cadena logística global, TTI Algeciras acaba de dar un paso que puede cambiar las reglas del juego en España. La terminal ha iniciado la implantación de un Sistema de Cita Previa para camiones (TAS), convirtiéndose en la primera terminal de contenedores del país en adoptar una solución digital estructurada y operativa para gestionar sus accesos terrestres.

La iniciativa, puesta en marcha en Algeciras este lunes, 23 de febrero, sitúa a la terminal a la vanguardia de la digitalización portuaria y responde a una demanda histórica del sector: más previsibilidad, menos esperas y mayor eficiencia en puerta.

Cómo funciona el nuevo sistema

El TAS permite planificar con antelación los flujos de camiones que acceden a la terminal. Las citas se asignan por vehículo, vinculadas a la matrícula y validadas automáticamente a la llegada. Cada reserva tendrá una franja horaria concreta de 30 minutos y permitirá gestionar más de una orden de transporte en la misma visita.

En la práctica, esto se traduce en reducción de tiempos de espera; mejor aprovechamiento de la capacidad de puerta; optimización de los recursos internos; control y seguimiento de ausencias, cancelaciones y horas punta, e indicadores de calidad que facilitan la mejora continua.

Las órdenes de transporte se mantienen sin cambios. El TAS actúa como una capa digital adicional dirigida a las empresas transportistas, que solicitarán las citas mediante una aplicación sencilla e intuitiva.

Un salto en la eficiencia del Puerto de la Bahía de Algeciras

La implantación no es una medida aislada. Forma parte de un plan progresivo de mejora de la operativa terrestre que la terminal viene desarrollando en los últimos años. Entre las actuaciones recientes destaca la puesta en marcha del servicio de pesaje en puerta y diversas mejoras de sistemas orientadas a reforzar la eficiencia en el lado tierra.

El contexto no es menor. El Puerto de la Bahía de Algeciras es uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa y puerta estratégica entre continentes. Introducir herramientas que aporten previsibilidad en un entorno de alto tráfico supone un avance significativo para toda la comunidad portuaria.

Además, la plataforma ya funciona con éxito en varias terminales del Norte de Europa con volúmenes muy superiores, lo que ofrece una referencia sólida para su adaptación al entorno algecireño.

Tecnología alemana con mirada internacional

El proyecto se ha desarrollado en colaboración con passify, empresa tecnológica alemana especializada en soluciones digitales para la coordinación del flujo de camiones en terminales de contenedores. Con amplia experiencia internacional, la compañía desembarca así en el mercado español de la mano de TTI Algeciras, aportando conocimiento y modelos ya testados en grandes hubs europeos.

La implantación ha contado también con la participación activa de la Asociación de Transporte de Contenedores de la Bahía de Algeciras y de sus empresas asociadas. Su colaboración durante la fase de pruebas y ajustes ha sido determinante para adaptar la herramienta a las necesidades reales del puerto.

Este diálogo con el sector resulta esencial para que el sistema no solo sea innovador sobre el papel, sino eficaz en el día a día.

Un cambio que puede marcar tendencia en España

Más allá de la tecnología, la clave está en el cambio de modelo: pasar de una gestión reactiva a una planificación anticipada basada en datos. En un entorno logístico cada vez más exigente, donde la competitividad se mide en eficiencia y tiempos, la apuesta de TTI Algeciras podría convertirse en referencia para otros puertos españoles.