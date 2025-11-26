El TSJA ratifica cuatro años de cárcel para un hombre por abusar sexualmente de la hija de su pareja en Algeciras

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a M.J.R.M. por un delito de abuso sexual a una menor de 13 años, hija de su pareja, hechos que tuvieron lugar en Algeciras en junio de 2021. La decisión ratifica el fallo inicial y desestima el recurso presentado por el acusado, que alegaba errores en la valoración de la prueba y vulneración de la presunción de inocencia.

Según consta en la resolución judicial, el acusado convivía con la víctima desde que ésta tenía dos años, ejerciendo una relación de autoridad similar a la de un padre. En el día de los hechos, la menor se quedó sola con M.J.R.M. en la vivienda familiar. La situación, inicialmente rutinaria, derivó en un comportamiento inapropiado por parte del acusado, que aprovechó la confianza y la relación afectiva para cometer el abuso.

El acusado le pidió a la niña que fuera a la cama de su dormitorio, cosa que era habitual, puesto que desde la cama veían la televisión. Una vez allí tumbados comenzó a hacerle cosquillas en la espalda, terminando en un abuso sexual, hasta que le sonó el teléfono, momento en que dejó a la menor y le dijo que no le contara a nadie lo de las cosquillas. La menor, tras el incidente, envió varios mensajes de WhatsApp a su tía detallando lo ocurrido y expresando su miedo y temblor, lo que permitió documentar los hechos y presentar la denuncia correspondiente.

El TSJA, al desestimar el recurso, señala que existe prueba suficiente que confirma los hechos y desvirtúa la presunción de inocencia del acusado, destacando que éste se valió de la relación de confianza con la víctima para cometer el delito. Además, el tribunal considera que la duración del proceso ha sido razonable y que no se produjeron dilaciones indebidas que pudieran atenuar la responsabilidad del condenado.

Como consecuencia de los abusos, la menor ha desarrollado síntomas postraumáticos, incluyendo ansiedad, miedo hacia el acusado y sus familiares, pensamientos e imágenes recurrentes, así como una excesiva preocupación por su seguridad.