El Campo de Gibraltar se une en el 25-N para alzar la voz contra la violencia machista

Marcha en La Línea por el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Los municipios del Campo de Gibraltar conmemoraron este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una amplia movilización social, institucional y educativa. Desde manifestaciones y concentraciones en Algeciras, La Línea y Tarifa, hasta lecturas de manifiestos, performances y actividades escolares en San Roque, Los Barrios, Jimena y Tesorillo, la comarca alzó su voz para recordar a las víctimas, denunciar la violencia machista y reforzar el compromiso con la igualdad y la prevención de esta lacra social.

Algeciras

Algeciras ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una intensa agenda de actividades que han unido a instituciones, colectivos y ciudadanía en un mismo reclamo: el fin de todas las violencias que sufren las mujeres.

El acto institucional del Ayuntamiento de Algeciras se celebró en el Salón de Plenos, presidido por el alcalde José Ignacio Landaluce. Tras un minuto de silencio y la lectura del manifiesto municipal, una amplia representación de instituciones, cuerpos de seguridad y colectivos sociales firmaron el documento reivindicativo. La jornada continuó en la Plaza Alta, donde la Asociación Victoria Kent convocó una concentración en la que AMBAE realizó una performance en memoria de las víctimas. Por la tarde, la Marea Violeta volvió a llenar de público los exteriores del Teatro Florida con una concentración antes de la representación de Por mí y por todas mis compañeras, de la compañía La Levantera.

Performance en la Plaza Alta de Algeciras. / Claudio Palma

La Fundación Márgenes y Vínculos abrió las iniciativas con la representación de Pedacitos de mujer, una obra que fusiona danza y teatro para mostrar el recorrido emocional de una relación que transita del enamoramiento al maltrato y que concluye con un mensaje de esperanza: es posible salir de la violencia y reconstruir la vida. La pieza fue interpretada por mujeres del proyecto Prointegra, destinado a apoyar a mujeres migrantes víctimas o en riesgo de violencia de género, con financiación estatal y europea. Las participantes decoraron la fachada de la sede de la fundación en Algeciras con siluetas y lemas que claman por la igualdad. Allí se hizo público el manifiesto de la entidad, que reclama formación continua para profesionales, asistencia letrada y traducción en el proceso de denuncia, atención psicológica para hijas e hijos de víctimas, más coeducación desde edades tempranas y una mirada específica hacia las mujeres migrantes, doblemente discriminadas.

En paralelo, los sindicatos CCOO y UGT difundieron su manifiesto del 25-N, en el que alertan de la persistencia de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la que se ejerce en el ámbito laboral. Ambas organizaciones denunciaron los datos de feminicidios, violencia sexual, trata y acoso, y exigieron financiación estable, refuerzo de la red pública de atención, políticas de coeducación y una verdadera perspectiva de género en todos los servicios públicos. También reiteraron su compromiso sindical para detectar, acompañar y asesorar a víctimas en los centros de trabajo.

La Línea

La Línea de la Concepción ha vuelto a demostrar su firme rechazo a la violencia machista con una multitudinaria manifestación y diversas actividades de sensibilización que reunieron a estudiantes, instituciones y entidades sociales en una jornada marcada por la reivindicación y el compromiso colectivo. La respuesta ciudadana fue masiva, evidenciando la preocupación social ante una lacra que este año ha dejado 39 mujeres asesinadas solo a manos de sus parejas o exparejas y que, desde 2003, suma 1.334 víctimas mortales, además de 65 menores asesinados y 489 huérfanos.

La jornada comenzó en el Palacio de Congresos, donde el alcalde, Juan Franco, y la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Zuleica Molina, dieron la bienvenida al alumnado de Secundaria de los institutos Tolosa, Virgen de la Esperanza, Antonio Machado, Mediterráneo, Mar de Poniente y Salesianos. Los jóvenes participaron en el taller Bruja a la fuga, una intervención teatralizada a cargo de Xiomara Sáez Hidalgo, de la Asociación Cultural Imagina Educación Alternativa. La actividad combinó dinámicas escénicas y reflexión crítica, invitando al alumnado a identificar y cuestionar comportamientos que sustentan la violencia contra las mujeres.

Marcha en La Línea por el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer / Manu Romero

Tras la sesión formativa, arrancó la manifestación, que recorrió las calles de la ciudad con una notable presencia de colectivos sociales y del equipo técnico de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+). Entidades como Fakali, Coordinadora Despierta, Betania, Fundación Asansull, Fundación Don Bosco y Flavi se sumaron al recorrido, reforzando el mensaje de unidad y acción conjunta.

El acto central tuvo lugar en el Complejo Ballesteros, donde escolares de 6º del Colegio Santiago leyeron un manifiesto que subrayó el compromiso de las nuevas generaciones con la igualdad y la erradicación de todas las formas de violencia de género. En este mismo espacio, la entidad Betania inauguró el mural El arte nos devuelve la voz, una obra realizada con piezas de cerámica creadas por mujeres supervivientes, que simboliza la recuperación de la identidad y la fuerza tras el maltrato.

San Roque

San Roque mostró este 25 de noviembre un firme rechazo a la violencia machista con una gran participación en los actos organizados por el Ayuntamiento y distintos colectivos. La Plaza de las Constituciones acogió la lectura del manifiesto institucional y el izado de la bandera, acto central de una jornada que reunió a alumnado de los institutos, asociaciones de mujeres y representantes municipales.

Acto del 25-N en San Roque. / E.S.

La concejal de Igualdad, Eva Gil, recordó la gravedad de una violencia que ha dejado más de 1.330 mujeres asesinadas desde 2003 y defendió políticas firmes frente a los discursos negacionistas. La jornada incluyó la conferencia de la pedagoga Ana Magallanes en el Teatro Juan Luis Galiardo y actividades reivindicativas en Taraguilla y la Estación, donde asociaciones locales realizaron lecturas, izados de bandera y minutos de silencio.

Los Barrios

El Ayuntamiento de Los Barrios conmemoró este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el acto institucional en el edificio Pósito, dentro de la campaña Tu voz salva vidas, rompe tu silencio. La delegada de Igualdad, Cristina Silva, leyó el manifiesto que llama a denunciar la violencia, apoyar a las víctimas y exigir medidas efectivas. Alumnos de los IES Carlos Cano y Sierra Luna participaron con mensajes y una escenificación sobre violencia juvenil, y se guardó un minuto de silencio por las víctimas.

Acto en Los Barrios. / E.S.

Tarifa

Tarifa conmemoró el 25N con un acto organizado por la Delegación de Igualdad en el paseo de la Alameda, con la participación de colectivos, centros educativos y concejales. Estuvo conducido por el representante de Tan Diversamente, Miguel Frías. Tras la lectura de un manifiesto, se realizaron performances de Mayores Activos, coreografías y un ejercicio participativo llamado Rompiendo el silencio, que recogió frases y actos hirientes contra la mujer. Estudiantes y vecinos reflexionaron sobre la violencia de género y el compromiso con la prevención y la igualdad.

Acto en Tarifa por el 25-N. / E.S.

Castellar

Castellar de la Frontera celebró este 25N un acto reivindicativo contra la violencia machista, con la participación de asociaciones de mujeres, comunidades escolares, Fuerzas de Seguridad, la Corporación Municipal y vecinos. Durante la lectura del manifiesto se recordó que Andalucía lidera el ranking de asesinatos por violencia de género en 2025, con 11 víctimas. La iniciativa incluyó 36 pares de zapatos en memoria de las mujeres asesinadas, un minuto de silencio y la inauguración de señales públicas con palabras como igualdad, respeto y sororidad. La comunidad escolar reafirmó su compromiso por una sociedad libre de violencia.

Zapatos en Castellar por el 25-N. / E.S.

Jimena y Tesorillo

Los municipios de Jimena y Tesorillo conmemoraron este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con actos institucionales y la participación de la comunidad educativa y social.

En Jimena, el Ayuntamiento acogió a mediodía la lectura del manifiesto institucional, recordando a las víctimas y reafirmando el compromiso local con la igualdad y la erradicación de la violencia de género.

En Tesorillo, la jornada comenzó a las 11:00 con una marcha desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de la Constitución, donde se llevó a cabo la lectura del manifiesto y diversas actividades organizadas por centros educativos y colectivos sociales, subrayando la importancia de la sensibilización y la educación en igualdad.