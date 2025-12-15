El TSJA confirma la condena de cuatro años de cárcel a un hombre por abuso sexual a una amiga de su nieta en Algeciras

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Cádiz, ha confirmado íntegramente la condena impuesta a un hombre por abusar sexualmente de una menor de edad en su domicilio de Algeciras. El acusado, que era el abuelo de una amiga de la víctima, deberá cumplir cuatro años y un día de prisión por un delito de abuso sexual cometido de forma reiterada entre los años 2018 y 2020, cuando la niña tenía entre ocho y diez años.

La sentencia ratifica el fallo dictado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, que consideró plenamente acreditados los hechos tras valorar la prueba practicada durante el juicio. Según se recoge en la resolución judicial, el condenado aprovechaba los momentos en los que se encontraba a solas con la menor en su vivienda para sentarla en su regazo, en un butacón del salón, y cometer los abusos.

Tras ser condenado en primera instancia, la defensa recurrió ante el TSJA solicitando la nulidad del juicio por supuestos defectos procedimentales, la absolución del acusado o, de forma subsidiaria, una rebaja de la pena al negar la continuidad delictiva y reclamar la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Ninguna de estas pretensiones ha prosperado.

El alto tribunal andaluz subraya que la sentencia de la Audiencia Provincial realizó una exhaustiva valoración de la actividad probatoria, apoyando su convicción principalmente en la exploración de la menor, practicada como prueba preconstituida y reproducida en el juicio mediante soporte audiovisual. A ello se suman, como pruebas periféricas, la declaración del padre de la víctima, el testimonio de los agentes policiales que intervinieron en la investigación y el informe pericial elaborado por dos psicólogas de la Fundación Márgenes y Vínculos.

El TSJA descarta que existieran irregularidades relevantes que pudieran afectar a la validez de la prueba y recuerda que la reiteración del testimonio de una víctima menor solo debe acordarse de manera excepcional. “Hacerla relatar, una vez más, los hechos que reveló en su día implicaba necesariamente una nueva victimización que no era justo que soportara y se debía evitar”, señala la resolución.

El tribunal también rechaza el argumento de la defensa sobre la falta de credibilidad del testimonio de la menor, al considerar que cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia y que fue obtenido con todas las garantías procesales y la intervención de las partes.

De este modo, el TSJA confirma la condena de cuatro años y un día de prisión por un delito de abuso sexual, así como la imposición de cinco años de libertad vigilada que el acusado deberá cumplir una vez finalizada la pena privativa de libertad.