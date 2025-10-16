Tres años de prisión para la madre que usó a sus hijas, de 17, 8 y 4 años, para pasar hachís a Algeciras

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha dictado una sentencia condenatoria contra una mujer que utilizó a sus tres hijas menores de edad —de 17, 8 y 4 años— para intentar introducir hachís en la Península a través del Puerto de Algeciras. Así lo ha publicado este jueves El Faro de Ceuta, que detalla cómo la acusada reconoció los hechos durante la vista oral y aceptó la pena propuesta por la Fiscalía.

La mujer, identificada como H.A., fue conducida desde el centro penitenciario para el juicio. Ante el tribunal, admitió su responsabilidad y se mostró conforme con la acusación del Ministerio Fiscal, lo que permitió alcanzar un acuerdo previo que evitó la celebración de la vista señalada para este miércoles.

Por estos hechos, la Sala le ha impuesto una pena de tres años y dos meses de prisión, además del pago de una multa de 10.588 euros. En caso de impago, deberá cumplir tres días de responsabilidad personal subsidiaria. Al superar los dos años de cárcel, la condena no es susceptible de suspensión, por lo que la acusada deberá cumplir la pena íntegramente.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, sobre las 13:00 del 2 de febrero de 2025, en el puerto de Ceuta, cuando H.A. se disponía a embarcar con sus hijas en un ferry con destino a Algeciras. La actitud nerviosa del grupo y ciertos indicios llevaron a los agentes de la Policía Nacional a sospechar que la mujer ocultaba sustancias estupefacientes.

Una inspección más detallada reveló el horror: 569 cápsulas de resina de hachís se encontraban ocultas bajo la ropa de las menores. En total, 5.781 gramos de droga con un índice de THC del 42% y un valor estimado de 10.588 euros. La madre no llevaba sustancia alguna encima, pero había repartido la carga entre sus tres hijas, incluso la más pequeña, de apenas cuatro años.

Reducción de pena y acuerdo judicial

El acuerdo entre la Defensa y el Ministerio Fiscal permitió reducir la pena final a poco más de tres años de prisión. En un principio, el fiscal solicitaba hasta cinco años de cárcel, dada la gravedad de los hechos y la implicación directa de menores en el tráfico de drogas.

La mujer se encuentra ya en prisión, donde cumplirá la totalidad de la condena.

Un patrón que preocupa a las fuerzas de seguridad

Aunque estremecedor, este caso no es un hecho aislado. En Ceuta, las autoridades han detectado otros intentos de mujeres que recurren a sus hijos para el pase de hachís hacia la Península, aprovechando los trayectos marítimos con destino al Puerto de Algeciras.

En aquel operativo de febrero, la noticia causó una profunda conmoción: una madre y su hija mayor, de 17 años, fueron detenidas por un delito contra la salud pública, tras descubrirse que las niñas más pequeñas también portaban droga adherida al cuerpo.

La Policía Nacional ha advertido en numerosas ocasiones de que el uso de menores en el narcotráfico, además de agravar las penas, refleja una peligrosa tendencia en la que los niños son empleados como “mulas” humanas para burlar los controles. En este caso, el hecho de que una de las niñas tuviera solo cuatro años conmocionó incluso a los propios agentes que participaron en la intervención.