El tren que une Algeciras con Madrid sufre dos averías en menos de 24 horas

El tren que une Algeciras con Madrid ha sufrido dos averías en menos de 24 horas entre el pasado jueves y el viernes, lo que ha provocado que el alcalde, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a criticar la gestión del Gobierno con el ferrocarril y ha tildado de "esperpento" esta sucesión de incidencias.

El regidor ha explicado que esta segunda avería se registró el viernes a las 17:05, "cuando el tren Intercity 9331 circulaba por el municipio de Arriate, en la provincia de Málaga, y acumuló un retraso de 38 minutos a consecuencia de una avería en la infraestructura y de limitaciones de velocidad”.

Landaluce se pregunta: "¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando los algecireños y los campogibraltareños el castigo que en materia ferroviaria nos sigue imponiendo de manera interesada y egoísta el Gobierno de Pedro Sánchez? Está más preocupado atender de forma servil a otros territorios que de solucionar los problemas estructurales de esta comarca, que no olvidemos, es una de las más importantes de España", lamenta el primer edil.

"Las averías continúan repitiéndose con demasiada frecuencia y de manera absolutamente injustificable, pero además, los horarios establecidos para los servicios son poco compatibles con la realización de otras conexiones; los precios de los billetes son demasiado altos para el deficiente servicio que se presta a los viajeros, y lo que es más grave, se están produciendo muchas caídas entre los viajeros al no coincidir la altura del andén con la de los vagones. Si ya hace tiempo la situación era compleja, ahora se ha vuelto totalmente insostenible, y necesitamos con urgencia que el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, así como Renfe, actúen de una vez por todas y traten a esta tierra como se merece. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos, y el Ejecutivo central no puede seguir tratándonos como ciudadanos de tercera categoría, ni en este ni en otros muchos asuntos”, finaliza Landaluce.

Nueva frecuencia desde Madrid

Renfe ha añadido una nueva frecuencia diaria en la relación Madrid-Algeciras, que se suma a la oferta del Intercity entre ambas ciudades. La nueva opción Madrid-Algeciras se realiza mediante enlace en la estación de Antequera Santa-Ana con un Ave con salida de Madrid a las 7:20 y un Media Distancia con llegada a Algeciras a las 12:48.