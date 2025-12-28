Transportes dará fluidez al tráfico en el Acceso Norte de Algeciras con dos carriles de entrada por el túnel y dos de salida

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado el contrato de obras para el acondicionamiento de la conexión de la antigua N-340, actual A-7, con el Acceso Norte al Puerto Bahía de Algeciras (N-357), en el tramo comprendido entre el enlace de La Menacha y el túnel de acceso al Puerto, en Algeciras. El presupuesto base de licitación asciende a 19,4 millones de euros, IVA incluido, y el anuncio correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La obra está llamada a paliar las constantes colas que se producen en la entrada de Algeciras, sobre todo en horas punta, desde el resto de poblaciones del arco de la Bahía y la Costa del Sol.

El ámbito de actuación se extenderá desde el paso superior sobre el acceso al Puerto de la calle José Luis Villar hasta la pasarela peatonal existente en la autovía A-7, en las inmediaciones del enlace de La Menacha. Las principales actuaciones previstas incluyen la duplicación de la calzada de la actual conexión entre la A-7 y la N-357, la reubicación del viario local y la integración urbanística del entorno.

Croquis de la actuación. / E.S.

La duplicación de la calzada se llevará a cabo mediante la construcción de una nueva calzada deprimida (a una cota inferior) de dos carriles, confinada entre pantallas de pilotes de hormigón, destinada al tráfico que transcurre desde la ciudad y el Puerto en dirección a La Línea y la provincia de Málaga. De este modo, el actual túnel bidireccional pasará a ser unidireccional, con dos carriles para los vehículos que circulan desde las poblaciones de la Bahía hacia Algeciras y su Puerto.

El proyecto contempla también la reubicación de diversas vías de la red viaria local. Entre ellas, el ramal Puerto-Glorieta se reorganizará mediante un carril de salida del tronco hacia una nueva glorieta situada en la avenida del Cuerpo Nacional de Policía, con posterior conexión a la glorieta de la A-7 a través de dos viales urbanos. Asimismo, la vía de servicio de la calzada Cádiz-Málaga, desde la glorieta, se dirigirá hacia el enlace de La Menacha.

La actuación se completará con trabajos de acondicionamiento urbano, revegetación y restauración del paisaje para favorecer la integración urbana de la obra. Además, se instalarán pantallas acústicas metálicas como medida correctora del ruido durante la fase de explotación, con el objetivo de mejorar la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.

El Acceso Sur, en ejecución

La otra gran obra de infraestructuras para el acceso al Puerto de Algeciras afronta las fases finales de su ejecución. Se trata del Acceso Sur, cuya construcción comenzó en julio de 2022 por parte de la constructora Obrascon Huarte Laín con una inversión de más de 50 millones de euros.

El futuro Acceso Sur se configurará a través de una glorieta central entre Los Pastores y El Saladillo, diseñada con una estructura elíptica, para conectar importantes vías del Campo de Gibraltar: la A-7, la N-340 y la N-350, además de varios accesos urbanos. Su diseño permitirá que el tráfico de largo recorrido (dirección Málaga y Tarifa, o hacia el puerto) fluya por viaductos elevados, los que se están asfaltando estos días, mientras que la glorieta gestionará los movimientos de conexión entre el tráfico local y el interurbano, dejando el centro diáfano para peatones y ciclistas mediante pasos subterráneos.

Circunvalación a Algeciras y tercer carril en el arco de la Bahía

En paralelo, el Ministerio de Transportes tiene en cartera sendos proyectos para tratar de resolver el actual colapso de la A-7 a su paso por el Campo de Gibraltar. En Algeciras, Transportes prevé como solución la construcción de una variante exterior para la A-7 que permita rodear el núcleo urbano. El departamento estatal puso en marcha en 2022 el estudio informativo para diseñar el trazado exacto de una infraestructura cuya inversión ascenderá, según los cálculos iniciales, a 140 millones de euros.

La nueva carretera partirá desde el kilómetro 100 de la N-340, en el entorno del entronque con las obras del Acceso Sur a Algeciras, y discurrirá por el oeste del núcleo urbano hasta el kilómetro 87 de la A-381, en Los Barrios.

Y para el arco de la Bahía de Algeciras, entre Los Barrios y San Roque, el tramo donde se concentran la mayoría de accidentes y constantes retenciones por falta de capacidad, Transportes prevé aumentar de capacidad a tres carriles de la A-7, en un tramo de 11 kilómetros ubicado entre el enlace con la A-381 y San Roque en el enlace de El Toril, valorado en unos 80 millones de euros más.

Además del tercer carril, el proyecto -cuya redacción se adjudicó en 2024- también abordará la remodelación del enlace de la autovía A-7 con la carretera CA-34, en El Toril, con la implantación prevista de ramales directos de conexión entre la A-7 y la CA-34 para resolver los movimientos preponderantes en el enlace, eliminar los trenzados y cruces de dos o más carriles.