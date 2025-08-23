Reabierto al tráfico el cruce de la avenida Diputación con la carretera del Rinconcillo en Algeciras

Reabre al tráfico el cruce de la avenida Diputación con la carretera del Rinconcillo, en la esquina del aparcamiento de Los Pulpos.

El Ayuntamiento de Algeciras ha informado de que desde este sábado, 23 de agosto, queda reabierto al tráfico el cruce de la avenida Diputación con la carretera del Rinconcillo, a la altura de la esquina del aparcamiento de Los Pulpos. Con esta medida se mejora la circulación en la zona, ya que los vehículos que accedan por la calle Cabo Salines podrán continuar de manera directa por la carretera del Rinconcillo, que mantiene su doble sentido.

La reapertura se produce tras la conclusión de los trabajos de desvío de los servicios de electricidad y gas, unas actuaciones no previstas inicialmente y que han requerido la intervención de las empresas distribuidoras correspondientes. Estas labores se han integrado en la segunda fase del proyecto, de las cuatro en las que se divide la obra, y se han desarrollado de manera paralela al avance de los trabajos hacia el Colegio Nuestra Señora de Los Milagros.

Se trata de una actuación clave dentro del proyecto de mejora hidráulica que ejecuta el Consistorio en la avenida Diputación, una demanda histórica de vecinos y comerciantes de El Rinconcillo que durante décadas han sufrido episodios recurrentes de inundaciones.

El concejal y consejero delegado de Emalgesa, Álvaro Márquez, ha subrayado que “esta obra supone una transformación de gran calado para el barrio, no solo porque va a acabar con los episodios recurrentes de inundaciones, sino porque también moderniza la red de saneamiento y pluviales, mejorando la calidad de vida de los vecinos y el entorno urbano”.

Márquez ha destacado “la implicación personal del alcalde, José Ignacio Landaluce, que ha seguido de cerca cada fase del proyecto y ha trabajado para que esta inversión de más de 800.000 euros sea una realidad gracias a la colaboración entre la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, a través de Arcgisa, el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Algeciras”.

El edil recordó que “los trabajos se han planificado en los meses de menor pluviometría, lo que permite avanzar en seco en una obra hidráulica de esta envergadura, y también buscando minimizar la afección al colegio cercano, garantizando así la seguridad y el normal desarrollo de la actividad escolar”.

Por último, el delegado ha agracido la paciencia de los residentes y comerciantes durante el desarrollo de los trabajos: “Somos conscientes de que las obras generan molestias, pero estamos convencidos de que los beneficios que traerán a corto y largo plazo compensarán con creces este esfuerzo colectivo”.