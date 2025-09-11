Tercer muerto por sobredosis en menos de un mes en la cárcel de Botafuegos, en Algeciras

Tres fallecidos por sobredosis en menos de un mes en la cárcel de Botafuegos, en Algeciras. Tras las dos muertes casi seguidas a mediados de agosto, un tercer interno ha perdido la vida en el centro penitenciario por el consumo de sustancias tóxicas, según ha denunciado el sindicato Acaip.

"Desde el sindicato Acaip en Algeciras volvemos a comunicar que una de las formas más comunes de perder la vida en una prisión es debido a la sobredosis y que se requiere de una respuesta integral por parte de los organismos públicos responsables: secretaría general de instituciones penitenciarias, consejerías de salud de las comunidades autónomas y diputaciones provinciales, todos ellos deben aportar de forma mancomunada las medidas preventivas necesarias para evitar o paliar el consumo de tóxicos en el interior de las prisiones", expresa el sindicato de prisiones.

"En el último mes, en la enfermería de la prisión algecireña se han atendido varias decenas de urgencias graves, la mayoría de ellas por consumo de papelillos impregnados con sustancias tóxicas y mezcladas con ingesta de medicación, a lo que también hay que sumar tres presos fallecidos por sobredosis al consumir papelillos impregnados en sustancias tóxicas", lamentan.

"Hace unos días, desde el Sindicato Acaip en Algeciras nos preguntábamos ¿cuándo fallecería el siguiente?", recuerdan. "El último suceso ha ocurrido unos minutos antes del recuento de la mañana, cuando los funcionarios de servicio fueron alertados por el preso que compartía celda con el fallecido, que éste no se movía, por lo que se presentaron en el lugar de los hechos e informaron al jefe de servicio y sanitarios de guardia, no pudiéndose hacer nada por el decesado. Su compañero de celda reconoce haber consumido tóxicos esa misma noche".

"Se trata de un interno politoxicómano, con amplia trayectoria penal y penitenciaria, que había residido en los centros penitenciarios Puerto 3 y Algeciras", informa Acaip.

Riña y un funcionario lesionado

"Horas después del suceso, en el mismo módulo residencial y debido al suceso, se produce una riña entre presos, que se salda con un preso trasladado a otro departamento y un funcionario de servicio lesionado, que es atendido en el hospital", desvela el sindicato.

"Todos los hechos han sido puestos en conocimiento del juzgado de guardia por si hubiere indicios de delitos y sean investigados, a la vez que la dirección del centro está haciendo peticiones a la secretaría general de instituciones penitenciarias para que los presos responsables de la introducción y reparto de tóxicos sean trasladados a otros centros penitenciarios más acordes a sus responsabilidades delictivas", prosigue Acaip.

"Insistir de nuevo, que el introducir tóxicos en las prisiones y su consumo, tienen como consecuencia la alteración del orden regimental, además de poner en grave riesgo la salud y la vida de los presos, consecuencias por las que tiene obligación velar el máximo responsable de las prisiones, sr. Ortiz, el cual sigue inactivo y sin ideas de cómo poder afrontar los problemas tan graves que están sacudiendo a las cárceles españolas, entre ellos el consumo de todo tipo de tóxicos", sentencia el sindicato.