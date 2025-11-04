Los técnicos superiores sanitarios ponen fin a cuatro días de huelga con una concentración en el Hospital Punta de Europa

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) del Campo de Gibraltar pusieron fin este martes a cuatro días de huelga con una concentración en el Hospital Punta de Europa de Algeciras en la que reclamaron una clasificación profesional y retributiva justa que reconozca su papel esencial dentro del sistema sanitario.

La protesta, convocada a nivel nacional, ha afectado a hospitales y centros de diagnóstico de todo el país y ha tenido un importante seguimiento en la comarca, donde más de 200 técnicos prestan servicio en los hospitales públicos de Algeciras y La Línea, Quirónsalud, en Los Barrios, además de los que trabajan en clínicas privadas.

Durante los cuatro días de paros, los profesionales han querido visibilizar la importancia de su labor: son quienes realizan análisis clínicos, radiografías, mamografías, resonancias magnéticas o pruebas de laboratorio indispensables para el diagnóstico y tratamiento médico. “Sin técnicos no hay diagnóstico, sin diagnóstico no hay tratamiento y sin justicia profesional no hay sanidad de calidad”, fue uno de los mensajes más repetidos en las pancartas.

La huelga, que arrancó el pasado viernes y se ha extendido hasta este martes, se enmarca en la movilización nacional que culminó el lunes con una gran manifestación en Madrid, desde el Ministerio de Hacienda hasta el Ministerio de Sanidad. En el Campo de Gibraltar, los TSS celebraron concentraciones en los hospitales de La Línea y Algeciras, y algunos profesionales se desplazaron hasta Jerez de la Frontera para participar en la protesta provincial.